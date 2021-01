$!Presidente Abinader descontinuará tradición de nombrar año por temática

No se ha hecho el anuncio oficial pero el transcurrir de los primeros días de enero sin que el Poder Ejecutivo emita el acostumbrado decreto en donde se establecen las razones por las cuales el Gobierno haría más énfasis en un renglón, sería la evidencia de que este simplemente será el año 2021.

Muchos dominicanos pensaban que al dejar atrás un año 2020 marcado por la terrible crisis sanitaria del COVID-19, una manera de sentir alivio en 2021 era designándolo con una temática de esperanza, optimismo o recuperación de la salud o la economía, sin embargo, el presidente de la República, Luis Abinader, ha tomado la decisión de romper la tradición: no será enfocado en ningún tópico.

Tampoco salutaciones

No solo no designará el año bajo una temática, también se tiene como un hecho que no recibirá en el Palacio Nacional las salutaciones por Año Nuevo que suelen recibir el Jefe de Estado y la primera dama de la República de las delegaciones diplomáticas acreditadas en el país, ministros, jefes militares, policiales y otros funcionarios públicos.

Hasta el momento no se ha podido confirmar si la disposición obedece únicamente a las medidas de distanciamiento y protocolos establecidos para controlar la propagación del coronavirus o si es simplemente una decisión personal del mandatario, quien una vez tomó posesión prohibió colocar su fotografía en los despachos de los encargados de instituciones Gubernamentales.

El pasado 25 de agosto, Abinader hizo un llamado a los funcionarios públicos a fin de que no exhiban su fotografía en sus despachos para, según afirma el mandatario, acabar con el “culto a la personalidad de quienes se creen caudillos”. Sugirió a los funcionarios colocar imágenes de sus familias.

“No estamos aquí para que nos aplaudan, sino para servir a la gente”, indicó Abinader, con lo que trata de rompe una costumbre de larga data en las instituciones del Estado.