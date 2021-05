$!Presidente Abinader: “El Gobierno no le ha pagado un centavo ni a Pfizer ni a Astrazeneca”

El presidente Luis Abinader manifestó que el Gobierno dominicano no le ha pagado dinero a la farmacéutica Pfizer y que irá desembolsándole recursos conforme vayan llegando las dosis de vacuna.

El mandatario sostuvo que en el caso de Astrazeneca, el Gobierno tampoco le ha pagado dinero, porque fue una compra del sector privado.

“El Gobierno no le ha pagado un centavo ni a Pfizer ni a Astrazeneca, solamente le ha pagado -porque ha respondido- a la compañía Sinovac”, indicó Abinader en una entrevista con los periodistas Huchi Lora y Alicia Ortega.

Explicó que los médicos piensan que hay personas que se pueden vacunar con Pfizer que no se vacunan con otras, por lo que es favorable tener esa variedad de vacunas como lo han hecho otros países.

“En el caso de Pfizer no se ha pagado un centavo y se va a apagar en la medida en que vengan al país. Eso es bueno aclarar, en la medida en que ellos envíen vacunas nosotros las pagamos y en el caso de Astrazeneca, que es la que nos ha quedado mal, porque con Pfizer no hemos dado ni un solo centavo, ellos nos deben a nosotros dos millones de vacunas que las pagó el sector privado. No lo pagó tampoco el sector público”, manifestó.

El mandatario indicó que el país no puede depender de un solo laboratorio para el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación.

“Pfizer es el único laboratorio que ha aprobado vacunas en niños, está autorizada y dentro de esas vacunas nosotros pensamos utilizarlas también para los niños”, sostuvo.