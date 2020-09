$!Presidente Abinader está obligado a depositar hoy su declaración jurada

El presidente de la República está compelido a depositar hoy su declaración jurada de patrimonio en la Cámara de Cuentas para cumplir con la ley y dar el ejemplo a todos los funcionarios del Gobierno.

Luis Abinader advirtió el pasado 27 de marzo, cuando puso a circular un memorándum recordándole a todos los funcionarios públicos su obligación de cumplir con un comportamiento ético, que quien este 15 de septiembre no deposite su declaración de patrimonio, sería suspendido de la función pública so pena de ser cancelado en caso de que tres semanas después de esta fecha no lo hayan hecho.

“Ustedes saben que la declaración jurada de bienes debe de entregarse el día 15 de septiembre. Nosotros esperamos que todos nuestros funcionarios lo van hacer en esa fecha pero si algún funcionario no lo hace, estará suspendido hasta que entregue la declaración jurada de bienes”, advirtió el presidente Abinader.

“Si acaso, en tres semanas posteriores al día 15 de septiembre, no entrega la declaración jurada de bienes entonces estará destituido ya de manera definitiva”, afirmó.