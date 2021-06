$!Presidente del Senado considera reforma fiscal debe ser integral

El presidente del Senado, Eduardo Estrella, manifestó este martes que la reforma fiscal que se produzca en el país debe ser integral y que contemple las inversiones.

Estrella sostuvo que la reforma fiscal que se realizó en el país fue en 1992 y que luego de ahí lo que se han hecho es poner parches a esta.

“No es solamente cómo recaudamos impuestos, sino cómo gastamos y que en eso es algo que hay que decir: el presidente Luis Abinader se ha esmerado en la administración del gasto público, porque la gente también dice pagar impuestos para que no me digan en que se gasta”, indicó el senador por Santiago.

En una entrevista en el programa El Día, de Telesistema, canal 11, el legislador sostuvo que también se tiene que tomar en cuenta la competencia internacional.

“También tenemos que controlar la competencia internacional porque no es solamente que la gente pague, sino que también la gente tenga empleo y tenga fuentes de trabajo, no podemos tampoco poner impuestos tan altos que nos saquen de competencia que las empresas internacionales no se quieran instalar aquí, porque en Estados Unidos paguen menos impuestos que aquí, por decir un ejemplo”, explicó.

Estrella consideró que existe una buena administración pública en el actual Gobierno.

“Aun dentro de esta pandemia las recaudaciones han mejorado tanto en Impuestos Internos como en Aduanas. Eso te quiere decir que hay una buena administración pública y eso ha ayudado a que la reforma dentro de esta pandemia no se tenga que enfrentar, porque han mejorado las recaudaciones aun con la situación que tenemos en el país”, indicó.