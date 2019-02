$!Presidente DNCD: “Voy a recuperar la credibilidad en la población”

SD. “El vicealmirante Félix Alburquerque Comprés presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNC) dijo que una de sus metas es volver a construir la credibilidad en la población y que esta población se identifique en las labores que desarrolla el organismo, a los fines de mitigar en los barrios el microtráfico y macrotráfico a través de las costas, puertos y aeropuertos y la frontera y que tanto daño a causado dentro de la ciudadanía y la imagen internacional.

Entrevistado en su despacho por Diario Libre, el presidente de la DNCD explicó que esa credibilidad se va a restablecer llevando programas de orientación en los barrios, “identificándonos con las juntas comunitarias, con los clubes culturales y deportivos, para coadyuvar en la prevención y orientación a través del deporte, charlas, porque en la DNCD vemos al adicto, no como un delincuente, sino como una persona que está enferma y que necesita ayuda y uno de las cosas es entenderlo y llevarle a su sentimiento de que queremos ayudarle”.

“La otra parte es la represiva, pero no podemos hacerlo solo, necesitamos la colaboración de la ciudadanía, para que puedan denunciar aquellos puntos de droga de aquellos narcotraficantes que tanto daño le están haciendo a la ciudadanía, que piense cada padre y cada madre que sus hijos puedan ser víctimas de las drogas”, dijo. Sostuvo que se propone crear sinergia dentro de la DNCD, consciencia y garantizar que la persona “que está aquí es el recurso humano idóneo, pertinente y que se identifica con las labores propias de la institución y esto se va hacer a través de un programa propedéutico de pruebas de integridad que tenemos todo un manual para nosotros para poner a prueba las competencias, cualidades y calidades de nuestro personal”.

Manifestó que otro aspecto es la capacitación y el trabajo en equipo interinstucional, “esto incluye el DNI, Fuerzas Armadas, Procuraduría como pilar en la lucha contra el narcotráfico y la persecución del delito, la Policía Nacional y cualquier institución que pueda coadyuvar en las labores de recolección de información, de investigación, de operativos conjuntos y coordinados, siempre garantizando los derechos humanos de los ciudadanos, garantía total de que no se violen esos derechos porque son garantías constitucionales y universales”. Subrayó que se iniciarán cursos de procesal penal para que cada agente conozca los procesos penales y las llenadas de las actas y cada una de las partes de los procesos investigativos “que muchas veces por desconocimiento no se solidifican los casos, que cada uno de nuestros agentes entienda que el ministerio público es la cabeza de la investigación, por lo tanto no podemos estar separados”.