$!Presidente Medina, personalidades del país, empresarios y otros felicitan a DL

El presidente de la República, Danilo Medina, la vicepresidenta Margarita Cedeño, funcionarios del Gobierno, empresarios y otras personalidades enviaron felicitaciones a Diario Libre por la celebración de su aniversario 19, este domingo 10 de mayo.

“Hacemos fervientes votos por el continuo éxito de Diario Libre, deseándole una larga presencia entre nuestros medios”, dice el presidente Medina, quien además consideró que “Diario Libre se inscribió en la historia del diarismo dominicano como el primer medio de distribución gratuita en el país”.

En su carta de felicitación, el presidente de la República felicita a los integrantes del Consejo Directivo, ejecutivos, periodistas, reporteros gráficos y todo el personal.

Mientras que Margarita Cedeño calificó al Diario Libre como un “importante medio de comunicación que ha logrado ocupar un lugar preponderante en la opinión pública nacional por su objetividad, pluralidad y responsabilidad con los temas que aborda y el enfoque que puntualiza en ellos”.

“Aprovechamos para felicitar a través de usted, a todo el equipo que le acompaña y que trabaja incansablemente cada día para ofrecer un periodismo ágil, profesional e innovador”, expresó Cedeño.

Asimismo el presidente del Tribunal Constitucional dijo valorar la evolución del diario y le auguró “muchos éxitos en los años por venir y esperamos seguir disfrutando con su interesante contenido”.

“El Diario Libre llegó hace diecinueve años con un concepto y una línea editorial innovadora y de calidad. Su trabajo abona todos los días la libertad de prensa de nuestro país. Reciba un saludo especial en este nuevo aniversario de parte de la familia del Poder Judicial”, fueron las palabras de felicitaciones del presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina.

También el administrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mézquita, envió felicitaciones a en una comunicación dirigida al director Adriano Miguel Tejada.

“La celebración de esta efeméride es oportuna para extender nuestras congratulaciones al Presidente del Grupo Diario Libre, Arturo Pellerano; a su Vicepresidente Manuel A. Pellerano, y al excelente equipo editorial, periodístico y administrativo que labora en ese importante medio de comunicación, al que deseamos mayores éxitos en beneficio de nuestro país”, dice la carta.

El presidente ejecutivo de Claro, ingeniero Rogelio Viesca Arrache, dice que Diario Libre se caracteriza por su visión vanguardista y su innovación constante, “que lo han convertido en uno de los periódicos más influyentes del país, al entregar de forma gratuita un contenido relevante, variado y entretenido, tanto en su edición impresa, como en la digital”.

Los señores Celso Juan Marranzini y Circe Almánzar, presidente y vicepresidenta ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, señalan: “Con mucho orgullo y estima les extendemos nuestras sinceras felicitaciones por sus 19 años en el ejercicio periodístico, constituyéndose en un medio que vela por la integridad y la veracidad de la información que nos ofrecen y, sobre todo, ágil y oportuno”.

Al felicitar al Diario Libre, el procurador general de la República, Jean Rodríguez, expresa: “Valoramos su política editorial, que ha sido invariable desde su fundación en el año 2001 siendo fiel al compromiso con el avance de la democracia y la plena libertad de expresión que deben prevalecer en una nación en constante desarrollo, como lo es nuestra República Dominicana”.

También extiende un mensaje de felicitación el comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Emilio Recio Segura, quien dice que la permanencia de casi dos décadas de vida de Diario Libre es “muestra de fortaleza y dedicación de sus valores institucionales a través del tiempo”.

El mayor general Estanilao Gonell Regalado, comandante general del Ejército de la República Dominicana, afirma que Diario Libre “ha llenado un espacio importante del diarismo nacional, mejorando cada día”.

El presidente de la Falconbridge Dominicana, Ioannis Moutafis, afirma que el Diario Libre siempre se ha caracterizado por sus informaciones veraces, imparciales y sobre todo por concitar el interés de toda la ciudadanía.

“Valoramos la labor periodística que realizan en favor de las libertades públicas y el fortalecimiento de la nación dominicana mediante el trabajo invaluable de destacados profesionales de la comunicación, dijo el ministro de Hacienda Donald Guerrero.

El ministro de Obras Públicas, ingeniero Ramón Antonio Pepín del Rosario, expresa que Diario Libre “con su línea informativa y editorial contribuye con el fortalecimiento del sistema democrático y con el desarrollo de la República Dominicana”.

“En sus 19 años, Diario Libre no se ha detenido en sus mejoras continuas, mostrando a los lectores que desde sus páginas físicas y hasta celulares, computadoras o cualquier instrumento electrónico, los hechos llegan a los lectores con la calidad, la solidez y la objetividad que siempre han sido los aliados de este medio”, dice el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Alejandro Montás.

También José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de ADARS afirmó que “destacado por el rigor, ética y profesionalismo de su conducción, Diario Libre es una realidad editorial fresca, dinámica y adaptada a las tendencias contemporáneas, que ha ganado en buena lid un espacio de primacía en la valoración y aceptación de la lectoría nacional”.

En tanto que Ana Figueiredo, CEO de Altice Dominicana dijo: “Desde su fundación Diario Libre ha sido transparente con su apego al periodismo responsable, ese que confirma, contrasta y presenta las historias completas con una gran calidad narrativa y audivisual”

“Este domingo 10 de mayo se cumplen 19 años ofreciendo un periodismo de calidad e innovador, cuyos frutos se deben al tesón, compromiso y pasión con la que ejerce su trabajo el talentoso el equipo humano, tanto editorial, creativo como administrativo que le acompaña”, dice el vicepresidente ejecutivo de Wind Telecom, Damián Báez Dorrejo.

José Luis Ventura Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Cibao dijo: “Gracias por el denuedo, la consistencia en su cobertura de la pandemia del COVID-19. Gracias por darnos claridad, esperanza y transmitir soluciones”.

“Felicito calurosamente a Diario Libre en su 19no. Aniversario y me siento muy orgullosa de haber sido seleccionada como la Mujer del Año 2017, todavía las personas me ven en la calle y me dicen Ud es la mujer del ano y respondo: lo fui, pero siempre seré la mujer de Diario Libre”, Mayra Johnson, Mujer del Año 2017.

También el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos y Mercedes Rodríguez Silver, directora ejecutiva del Seguro Nacional de Salud enviaron sendas correspondencias con sus felicitaciones.