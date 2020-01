$!Previo al Día de Reyes, Pro Consumidor recomienda comprar juguetes seguros

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) presentó la tarde de este jueves el plan de orientación a la población sobre la compra de juguetes seguros para los hijos, familiares y allegados con el propósito de dar a conocer los riesgos asociados y poder prevenir accidentes por su uso.

Con ese propósito, la institución difunde una serie de recomendaciones a través de la campaña “No Juegues con la Seguridad de tus Hijos”, previo a la celebración del "Día de Reyes" de este 6 de enero.

Anina Del Castillo, titular de la entidad, indicó que educadores de Pro Consumidor, orientan a la población para que compren juguetes seguros, como a su vez, un equipo de inspección verifica los juguetes que se están comercializado para el Día de Reyes.

Entre los establecimientos en que se hizo revisión rutinaria, se encuentran: Supermercados Jumbo en Las Praderas y San Pedro de Macorís; El Mundo del Juguete sucursales Corripio y Naco; Zaglul en San Pedro de Macorís; Juguetón Las Praderas; Supermercado La Sirena en Herrera; Multicentro La Sirena ensanche Julieta; Plaza Lama sucursales Villas Agrícolas y Bella vista; Tienda Gran Vía en Piantini; Supermercado Olé en Cristo Rey e importadora Panyao en Villa Consuelo.

"Ya hemos retirado de varios establecimientos comerciales juegues que son inseguros, como son flautas y trompetas frágiles que podrían herir a los niños; también, dardos, pistolas, entre otros", expresó la titular de Pro Consumidor.

Dijo que en estos operativos se retiran, además, juguetes que están fabricados con componentes químicos perjudiciales a la salud.

La funcionaria sostuvo que para Pro Consumidor el tema de los juguetes es de suma importancia y es una responsabilidad de todos, tanto del organismo estatal que debe velar por la seguridad de determinados productos que consume la población en general, en particular los dirigidos a niños, como los consumidores que tienen la tarea de informarse de los productos que adquieren y de los proveedores, los cuales deben ofertar productos adecuados a los fines de garantizar la integridad física de las personas que los emplean.

Recomienda comprar en comercios reconocidos

Asimismo, puntualizó que es muy importante comprar en comercios reconocidos, para que los consumidores puedan ejercer los derechos que establece la Ley de Protección al Consumidor No. 358-05, a recibir información veraz y oportuna, a la seguridad y a exigir el cumplimiento de la garantía en el caso de sufrir algún daño.

"Una de las preocupaciones permanentes de Pro Consumidor es velar por el derecho a la seguridad de los consumidores. Es por esto que en todos los productos, y en especial en el caso de los juguetes, son importantes las informaciones y advertencias que emite la entidad, ya que permiten a los padres evitar riesgos asociados a productos con piezas pequeñas que pudieran obstruir la respiración de los niños y niñas, que contengan elementos cortantes o que sean tóxicos", señaló la funcionaria.

Parte de las recomendaciones que establece la campaña “No Juegues con la Seguridad de tus Hijos”, es que las piezas o partes que componen el juguete no obstruyan la respiración del infante; los envases no contengan elementos cortantes ni punzantes. Comprobar que los juguetes y accesorios para niños tengan la estabilidad suficiente para evitar que se volteen por ejemplo: Caballitos, sillas de alimentar, velocípedos, etc.

También, que no sea inflamable, ni tóxico, que indique la edad de uso recomendada, utilizando mensajes como "advertencia, no apropiado para niños menores de 3 años", que no sea falsificado, que el producto contenga la debida información y en español y asimismo que se indique que su uso es bajo la vigilancia de un adulto, cuando exista algún riesgo, entre otros consejos.

Del Castillo recordó que siguen los trabajos de la mano con el sector público, privado e importadores a los fines de que se cumpla con la ley y la Resolución No. 025-2018 sobre la Comercialización de Juguetes, para prevenir que juguetes inseguros se comercialicen en el mercado.

Finalmente instó a que llamen al organismo estatal en caso de cualquier irregularidad y a seguir los consejos emitidos por nuestras redes sociales ProconsumidorRD.