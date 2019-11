$!PRM advierte no tolerará espionaje del Gobierno a sus políticos

La Dirección Legal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó que notificó a las compañías telefónicas del país, a la Procuraduría General de la República, al Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) y a la Suprema Corte de Justicia los números telefónicos del candidato presidencial Luis Abinader y de los principales líderes de la organización política a los fines de que se abstengan de permitir la intervención telefónica.

En un comunicado, la Dirección señala que no se trata de un acto de intimación, si no para que se “abstengan de solicitar, autorizar, o ejecutar cualquier procedimiento de intervención telefónica contra las personas señaladas en el referido acto” a las que no se les está realizando ninguna investigación judicial.

“El PRM estará atento a las actuaciones irregulares que tienden a violentar derechos consagrados en nuestra Constitución y no permitiremos que el Gobierno utilice el poder con el interés de recabar posiciones estratégicas de campaña y de vulnerar la intimidad y la vida privada de sus dirigentes”, dice el comunicado leído.

Al concluir el documento, la Dirección Legal advierte de que de conocer de prácticas de espionaje contra sus candidatos llevarán la denuncia ante los organismos internacionales.