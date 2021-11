$!Problemáticas enfrentadas por Uber en el sector turismo en RD y otros países

Las entidades pidieron al Intrant actuar y asegurar que se respeten las regulaciones establecidas para evitar la intervención de operadores no autorizados de servicios de taxis en esa comunidad, cuya presencia podían crear situaciones no deseadas.

Sin embargo, el Intrant dispuso nuevas medidas las cuales fueron calificadas por chóferes de Uber y otras plataformas como absurdas que impactarán de manera negativa a los usuarios y a sectores fundamentales para el país, como lo es el turismo.

Rodolfo Vásquez, quien es chófer de Uber desde mediados de 2018, manifestó a Diario Libre que esta nueva decisión de las autoridades es un abuso, no solo para los que presentan este servicio, sino, también, para los turistas. Considera que la medida le quita la opción de transportarse en el medio que ellos desean.

Mientras que, Alejandro Pérez, también calificó la situación como intolerante y dijo que el titular del Intrant debe buscar otras formas para solucionar la problemática.

Las medidas propuestas por el Intrant se encuentran contenidas en la Normativa Técnica del Servicio de Transporte de Taxis. Dentro de estas se encuentran el registro obligatorio en la institución pública, el nombre de su representante legal, documentos constitutivos, el Registro Nacional de Contribuyentes, y el listado de los conductores que se encuentran registrados y autorizados mediante un carnet emitido por la institución pública.

Además, dichas plataformas tendrán la obligación de contar con una póliza de responsabilidad civil que sirva para cubrir los riesgos por lesiones, muertes e incapacidad temporal o permanente. También que los vehículos que utilicen no pueden exceder los 15 años de fabricación.

De acuerdo al Intrant, los conductores afiliados a estas APP no podrán ofrecer sus servicios a clientes que no estén a no menos de un kilómetro de la entrada principal de hoteles en las regiones del este y norte del país, y a 200 metros en el Gran Santo Domingo.