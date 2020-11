$!Profesora puertorriqueña se desahoga en Facebook por desinterés de estudiantes

"La educación a distancia lo que ha hecho es destapar una problemática social que lleva, no uno, no dos, para mí lleva, fácilmente, más de cuatro, cinco años", expresó Frances Sánchez.

Sánchez explicó que tiene estudiantes que no se han conectado a sus clases desde agosto: "A esta generación no le interesa aprender".

Sánchez aseguró que hay fatiga entre los maestros y llamó a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

"Me duele que esta sea la generación que cuando yo tenga mi retiro sea la que gobierne. Me duele que esta generación sea la de generación de cristal. Que uno no puede llamarle la atención porque te acusan de maltrato institucional", lamentó.