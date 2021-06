$!Prontuario de abusos ponen el ojo del MP en el marido de joven asesinada de 297 puñaladas en SFM

Al llegar a la casa de su hermana, María, quien descubrió la escena violenta y la sangre en el colchón de la cama, dijo que llamó al principal sospechoso para que le indicara cómo entrar a la casa, lo cual le explicó con detalles.

“Él y yo estamos en comunicación y él me dijo <yo le escribí a ella y ella no me ha contestado>, y le digo, pero yo también y ella no me contesta, que está pasando, por qué ella no me contesta”, indica.

“Es inexplicable el dolor que siento, es inexplicable, quiero justicia, yo quiero que pague el culpable. No sé con qué valor él estaba hablando conmigo, diciéndome que no había hablado con ella.” Él me dijo que estaba en La Romana, incluso me envió una ubicación de que estaba en La Romana, para que yo viera que sí estaba para allá”, cuenta la hermana al referirse al principal sospechoso del crimen.

Horas antes del crimen de la muchacha, los últimos en verla fueron su hermano, Leury, y un amigo de éste, quienes fueron a recoger a su casa los pastelitos que ella había elaborado y que al día siguiente irían a vender a Nagua.

En conversación con este diario, el hermano contó que vio a su hermana triste, muy callada para como era ella y que, aunque lo notó, no le preguntó, porque asumió que ella estaba peleada con su pareja.

“Incluso ella se metió para la habitación y yo le dije adiós y no me contestó”.

Leury y su amigo salieron de la casa alrededor de las 10:00 de la noche del miércoles.

Adolescente

La Fiscalía también ha interrogado a un adolescente de entre 15 y 16 años de edad, hijo del sospechoso, a quien se le ve en el video de una cámara de vigilancia, ingresar a la casa de la víctima al trepar una pared, entre las 7:00 y 7:30 de la mañana del jueves y busca una pasola de su padre.

El informe policial establece que, según declaraciones de una hermana de la occisa, el detenido habría ultimado a Rafelina, porque ésta quería separarse de él.