$!Protestan en Piedra Blanca contra deficiente y caro servicio de energía

Decenas de moradores, juntas de vecinos, comerciantes, empresarios y otros colectivos, agrupados en el Bloque Comunitario de Piedra Blanca, marcharon hasta las oficinas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) reclamando un mejor servicio y descuentos en las tarifas, que consideran “abusivas”.

Los manifestantes que, después de recorrer varias calles del municipio, encontraron las oficinas de la empresa cerradas y militarizadas, acusaron a la gerencia local de Edenorte de incumplir con los acuerdos a los que habían llegado, para que se respeten los horarios en que se suspenderá el servicio energético.

La profesora Cristina Eusebio Mateo, explicó que frente a ejecutivos de Santiago, la gerencia local se comprometió a organizar el esquema de interrupciones, que supuestamente obedecen a las labores de mantenimiento en las subestaciones, redes y otros circuitos, por alegadas averías.

De lunes a miércoles el servicio se paraliza a las 10:00 de la mañana y debe restituirse a las 4:00 de la tarde. “Pero a veces son las ocho de la noche o las diez y todavía no llega’’, denunció Mateo.

“Qué avería es esa que se lleva más de doce horas para ser resuelta, es un abuso total que Edenorte está haciendo con Piedra Blanca y debemos decir basta ya”, subrayó.

Indicó que, de jueves a viernes debe ser interrumpido desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde, lo que la gerencia local incumple, denunciaron.

Otra queja de los manifestantes es el incremento en las tarifas, el cual califican de abusivo. Mostraron facturas cuyo costo se elevó desde 800 pesos hasta 1,500 pesos.

‘’De aquí en adelante no sabemos lo que pase en Piedra Blanca, si no resuelven’’, advirtió el dirigente comunitario Escolástico Pérez, quien recordó que hace algunos meses, el municipio se vio envuelto en una manifestación similar planteando las mismas quejas que no se han resuelto.

‘’No aguanto más abusos’’ se podía leer en uno de los carteles que, a grito de consignas llevaban en manos. ‘’Exigimos un cambio en la administración local’’ decía otro mensaje.

Aunque los fines de semana el servicio debe estar disponible las 24 horas al día, hay ocasiones en que lo paralizan durante dos y tres horas, denunciaron.