$!Psicóloga explica por qué joven golpeada defiende a su pareja en un video

“Cuando ella dice ´eso yo me lo busco´ ´yo lo provoco´ ´yo que me busco mis golpes´, eso es parte de lo que dicen las víctimas, porque el agresor, en el lavado de cerebro, le hacen creer a la víctima que ella es la culpable, que ella es que lo provoca y ella termina creyéndoselo, por eso lo repite, porque el agresor le dice ´tú te lo busca´ ´yo te doy porque tú me provocas´”, explica.

El hecho de que la joven comience el video cabizbaja, cruzando los dedos y mordiéndose los labios, es un indicador de que se está frente a una víctima, alguien que, al principio, no desea dar la cara o lo hace con temor.

“Ese es el discurso de todas las víctimas, ese no es el discurso de ella solamente”, acota Lara e indica que la joven también padece lo que se llama ´distorsión cognitiva ´, una de las características de las víctimas de relaciones abusivas y que en ella, se evidencia cuando expresa “nadie tiene que meterse en eso”. La expresión es tildada por la profesional como “un mito o creencia social distorsionada de que en pleito de marido y mujer nadie se debe meter”.

La normalización de la violencia o incapacidad de verla como un acto de hacerle daño es otra de las características que presenta la joven golpeada. Esto se manifiesta cuando, en el video, ella plantea que ´nadie tiene que llamar a la Policía´.

“Entonces, cuando dice ´que nadie tiene que llamar a la Policía´ es algo que generalmente las mujeres suelen decir, que ella es la que decide si lo mete preso, porque ella “normaliza” la violencia , ella está manejando eso como un conflicto, como una situación que normalmente ocurre en la relaciones de pareja, porque ella más adelante dice ´yo veo a mi padrino que también le da golpe a su mujer´ y dice que ella no se mete, que ella la puede ver con un aruñón y ella no se mete, de manera que es una forma de normalizar la violencia, ya que ella ve que su padrino hace lo mismo con su pareja, de manera que eso queda como en un contexto de normalización”, detalla Lara.

Resaltan lo bueno de la pareja

En cuando al argumento de la mujer de que ese hombre que la golpea es precisamente ´quien le lleva la comida y una pastilla cuando le duele la cabeza´, la experta indica que esto es producto del mecanismo de disociación, “que es un mecanismo psicológico ante el cual el sufrimiento y el dolor llevan a idealizar, a defender la parte positiva de la pareja: ´tú me golpeas, pero tú no me dejas pasar hambre´ y eso es un mecanismo psicológico que otros autores llaman vinculo traumático”.

Aclara que esa aspecto no se puede ver como una dependencia económica, aunque tenga que ver el aspecto económico, porque “el mismo que la agrede, que la violenta, es el que también le busca la pastilla cuando le duele la cabeza, lo que ella está tratando de resaltar aquí es la parte buena de él. Como dicen muchas veces las mujeres: ´pero él no es tan malo, porque él se ocupa de esto, se ocupa de lo otro´ y eso es parte de la victimización, porque las mujeres sin importar el nivel económico expresan lo mismo de diferentes maneras, entonces se está resaltando esa parte buena, porque para ellas, eso no es un problema de violencia, eso es un pleito de pareja, que nadie se tiene que meter”.