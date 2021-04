$!Pucmm completa inmunización de todos los que recibieron la primera dosis

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) culminó este jueves su proceso de inmunización de todas la persona que recibieron la primera dosis en este centro educativo, por lo cual mañana no estarán administrando nuevas vacunas.

En total, alrededor de cinco mil personas fueron inoculadas en este recinto, por lo cual se han aplicado más de 10 mil dosis de Sinovac.

A partir de mañana el centro universitario esperará las directrices del Ministerio de Salud para dar continuidad al proceso de inoculación, con la disposición de que el recinto sea utilizado para aplicar todas las vacunas contra el COVID-19 que lleguen al país.

“El proceso ha fluido bastante bien. El lunes tuvimos muchísima gente en la mañana, más o menos para las 11:00 habíamos vacunado 600 personas y luego fue fluyendo poco a poco”, indicó la doctora y coordinadora de la jornada de vacunación, Elisa D’ Angelo.

D’ Angelo explicó que el martes fue un día intenso, cuando vacunaron 1,116 personas, pero a partir del miércoles han fluido de forma más lenta, sin dejar de asistir personas.

Organización

Para la administración de las dosis de las vacunas contra el COVID -19 y evitar cualquier tipo de confusión, la universidad cuenta con un sistema de ticket para garantizar el orden, mediante el cual acuden al servicio y a verificar que la personas que asisten les corresponde la segunda dosis .

“No vacunamos sino tiene tarjeta (de vacunación) y cédula. Ese es uno de los primeros controles que tenemos. Para poder otorgar el número debe tener la tarjeta, la cédula y debe corresponde la fecha de vacunación”, explicó la doctora.

Señaló que el segundo control se realiza en el registro, donde se vuelve a verificar que le corresponde la segunda dosis, que se le colocó en este centro y que fue la Sinovac.

D’ Angelo indicó que luego del registro pasan a la sala de vacunación, donde se revisa una vez más la tarjeta, que en ese punto debe contar con un sello de la institución que indica que la persona a vacunar ha pasado los procesos previamente mencionados.

“Si la tarjeta de vacunación no está sellada no vacunamos, porque significa que no pasó por esos controles”, dijo.