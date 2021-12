$!¿Qué historia une a la nueva presidenta de Honduras con República Dominicana?

“Siempre he tenido actividad política al lado de Mel (Zelaya), en estos años siempre he estado acompañándolo, ¿por qué ahora?, bueno la verdad es que después del golpe de Estado, nosotros salimos a la calle con el pueblo hondureño y se comenzó una resistencia al golpe de Estado, luego se convirtió en un frente: el frente nacional de resistencia popular”, sostuvo.

Agregó que: “En las condiciones en que estaba el país antes del retorno del presidente Zelaya nunca se miró una opción de poder participar en política ni tampoco de crear un partido político hasta que retornamos del exilio que tuvimos casi dos años en República Dominicana, entonces se tomó una decisión en una asamblea del frente de que había que participar”.

De su lado, Manuel Zelaya, en una entrevista concedida al programa Líderes, conducido por Orlando Jorge Mera, en febrero de 2015, dijo que República Dominicana es su patria.

Explicó que durante su estadía en República Dominicana nunca creó ronchas ni olas y que se mantuvo dos años en un bajísimo perfil con el fin de no interferir en la política local.

Sobre el golpe de Estado del que fue víctima dijo: “Me sacaron a balazos de mi casa, me secuestraron, me expulsaron del país, me desterraron hacia otro país, me dejaron en ropa de cama, en pijamas en el aeropuerto Juan Santamaría de Costa Rica, tuve después que deambular por todos los países de América, y terminé exilado aquí en República Dominicana.

Regresé clandestinamente a Honduras y estuve refugiado cuatro meses en la embajada de Brasil”.