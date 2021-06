$!“Que me sometan y nos veremos en la justicia”, dice Jean Alain Rodríguez al llegar a Procuraduría

“A mi nadie me ha llamado. A mi nadie me ha convocado. A mi nadie me ha dicho nada”, dijo el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, a su llegada a la Procuraduría General de la República.

“Yo estoy aquí voluntariamente para ver de qué se trata todo este proceso de investigación y persecución; veremos qué tienen las autoridades que decir o si tienen una orden de arresto; bueno pues que me sometan a la justicia y nos veremos en la justicia”, expresó.

A su arribo un grupo del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) que se hallaba apostado frente al edificio le vociferaba diversas consignas.

El exfuncionario estuvo acompañado de su abogado y a su entrada al edificio saludó a los presentes en la recepción, tomó un pase e ingresó.