$!Quejas porque instituciones dominicanas no aceptan tarjeta de vacunación extranjera

Llamó “pedazo de cartón” a la tarjeta de vacunación entregada en el país y pide a Salud Pública aclarar la situación con los organismos correspondiente.

“Un certificado digital que cumple con todos los requisitos de seguridad a diferencia del pedazo de cartón que emiten aquí, no lo quieren reconocer las instituciones públicas y privadas @SaludPublicaRD que les aclare que el cuidado debe presentar constancia de vacuna simplemente”, escribió Heredia.

El gastroenterólogo Joel Rivera también mostró malestar luego de que le rechazaron su certificado de inoculación en Banreservas. Dijo que el banco la marcó como “no valida”.

De acuerdo a Rivera, les pidió que escaneen el código QR para validar la información y supuestamente representantes de la entidad bancaria le expresaron que no tenía el aparato.

“No me dejaron entrar al Reservas porque esta tarjeta no es “válida” jajajajaja, les digo que escaneen el código QR y me dicen no tienen el “aparato” me rindo jajaja”, posteó el médico.