"¡Queremos justicia porque nos matan en vida!", exigen víctimas de ácido del diablo

Víctimas del ácido del diablo se manifestaron la mañana de este sábado frente al Congreso Nacional para exigir que se cree una legislación que castigue con la pena máxima a los que rocían a otros con esa sustancia.

La mayoría mujeres provenientes desde distintos puntos del país, mostraron las secuelas que les ha dejado el ácido del diablo. Las manifestantes dijeron que muchos de sus casos han quedado impune o con castigos que consideran insuficiente para el daño que les han causado.

Dicen que tampoco reciben apoyo con los cuantiosos gastos médicos en los que deben incurrir para recuperar su salud.

"Queremos justicia para los que nos matan en vida", "necesitamos que nos ayuden " y "queremos que reciban castigo" fueron algunas de las consignas emitidas por el grupo.

Visiblemente afectadas psicológicamente, relatan que algunas de las víctimas incluso han intentado el suicidio en varias ocasiones porque sumado a los daños físicos, también son discriminados por su aspecto hasta por sus propias familias y se les dificulta acceder a empleos.

"Eso es un dolor inmenso que no se aguante. Eso yo no se lo deseo ni siquiera a las personas que me tiraron esto", dijo Esther Jimenes, quien fue atacada en 2011 en Bonao y por su caso nadie ha sido detenido a pesar de que identificó a las personas que le rociaron el letal ácido.

Dice que ha debido someterse a diversas cirugías y a pesar de eso actualmente no puede ni respirar con normalidad porque su nariz fue afectada y necesita ser reconstruida.

Al igual que los demás afectados lamenta que esas cirugías sean consideradas como estéticas, por lo que no son cubiertas por los seguros de salud.

En la actividad estuvo la madre de la joven Yocairi Amarante Rodríguez, de 19 años, Santa Rodríguez, la víctima más reciente de acido del diablo de la que se tiene noticia, ocurrido a finales de septiembre pasado, quien exigió penas severas para los tres hombres que se señalan como autores del caso, los que guardan prisión preventiva.

Sobre Yocairi dijo que esta aún se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Ney Arias Lora y que aún se desconoce si recuperará totalmente la visión.