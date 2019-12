$!Quiénes eran las nueve personas que viajaban en el avión que se estrelló cerca de Caracas

Un avión Beechcraft 100 King Air, siglas YV1104, se estrelló en la noche del jueves cuando estaba a ocho kilómetros del Aeropuerto de Caracas Óscar Machado Zuloaga, ubicado cerca de la ciudad de Charallave, en los Valles del Tuy y sus nueve ocupantes perdieron la vida. Desde la torre de control de la estación aérea emitieron la orden de alerta y la búsqueda del aparato se inició a las 6:00 AM hora local (GMT 10:00). De acuerdo a diferentes fuentes, en su interior iban dos pilotos y otros siete pasajeros, entre quienes estaban empresarios y modelos.

Humberto Vivanco y Mariano Díaz Ramírez, por su parte, son dos empresarios de Lara vinculados con negocios del fútbol, entre otras actividades. Presuntamente habían viajado a Guasipati como parte de futuras inversiones que se acercaban a la minería y la extracción de oro. Vivanco era conocido como “La Amenaza de Orchila”, apodo ganado de boca del mismísimo Hugo Chávez. Ex miembro de la Fuerza Armada Nacional (FANB), el ex militar formó parte de la tropa que rescató al fallecido ex presidente de La Orchila en el intento de golpe de estado de 2002.

El currículum de Diaz Ramírez también tiene signos oscuros. De acuerdo al diario La Prensa de Lara fue vinculado con la denominada tribu judicial “Banda de los Enanos” y en 2006 fue citado en calidad de testigo ante el Ministerio Público por la investigación del homicidio del fiscal Danilo Anderson.

En el expediente de este caso figura el nombre de Mariano Díaz, quien también comparte un nexo con Raúl Gorrín, actual dueño mayoritario del canal de televisión Globovisión y presidente de la aseguradora La Vitalicia. Pero su historial no termina allí. También había sido denunciado en mayo de 2015 por lavado de dinero y narcotráfico, sin embargo dicha acusación no prosperó en el seno de la Fiscalía, dirigida en ese entonces por Luisa Ortega Díaz.

En junio de este mismo año el diputado Freddy Superlano denunció que Alejandro Enrique Suegart Bonnet estaba entre los investigados por presuntas irregularidades en la adquisición de divisas por parte de CADIVI así como también en la participación en el sistema de abastecimiento alimentario CLAP. Suegart figura entre las personas que registraron empresas venezolanas en el exterior para optar a la compra de dólares preferenciales a través del sistema CADIVI.

Marielbys Contreras es otra de las modelos que iban en el avión y amiga de Lois. Se desconoce qué hacían en el vuelo las mujeres y el vínculo que las unía con los hombres de negocios.