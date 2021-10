$!“Quienes están en la silla son los peledeístas, apoyados por funcionarios del PRM”, dice senador

El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de Hato Mayor, Cristóbal Venerado Castillo, afirmó este martes durante un turno en la sesión senatorial que quienes están en la silla son los peledeístas, apoyados por funcionarios del Partido Revolucionario Moderno.

“El senador por la provincia Elías Piña, Yván Lorenzo, vive burlándose de nosotros –que las nóminas están alteradas- pero ¿quiénes son los que están ahí en esa silla, que perdieron y no se quieren parar? Son los peledeistas, apoyados por un sinnúmero de funcionarios que están coqueteando no sé con qué, que no han querido entender que quien los llevo ahí fue la base del PRM”, dijo con voz enérgica el legislador oficialista.

Recordó a los actuales funcionarios que quienes los llevaron ahí fueron las bases del PRM. “Esa base a la que todos les prometimos que iban con nosotros al gobierno”, apuntó Venerado Castillo.

Y agregó: “Están protegiendo a los enemigos, a los contrarios, a los que hablan de Luis Abinader”.

Previamente su homologo, Yván Lorenzo, criticó el aumento de un 18% de la nómina gubernamental.

El senador llamó, finalmente, a sus compañeros de partido a valorar a las personas capacitadas, para demostrar que en el PRM existen la voluntad y las condiciones para acompañar al presidente Luis Abinder en su gestión.