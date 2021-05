$!“Quiero que se investigue y se limpie mi nombre”, dice el coronel Núñez de Aza, imputado por el caso Coral

El coronel Rafael Núñez de Aza aseguró este jueves que “no es testaferro de nadie y que está interesado en que el Ministerio Público “investigue y limpie su nombre” de las acusaciones que le hacen de formar parte de la presunta red de corrupción desarticulada mediante la Operación Coral.

El imputado se comprometió a presentarse ante el Ministerio Público cuantas veces sea necesario a cambio de que no le impongan la prisión preventiva. Dijo que tiene siete hijos, cinco de los cuales son menores de edad. Expresó que no se fugará porque no dejará desamparados a sus hijos.

“Me presentaré cada vez que sea requerido... Quiero que se investigue y se limpie mi nombre. No tengo la necesidad de ser testaferro de nadie”, dijo.

El abogado Félix Portes, quien encabeza su defensa, lo describió como un profesional que creció económicamente por el pluriempleo y sus negocios.

Dijo Portes que su defendido no ha destruido evidencia ni ha estado obstruyendo la investigación como dice el Ministerio Público.

“Él fue conmigo a la Procuraduría. No representa peligro de fuga. Él fue arrestado en la Procuraduría cuando fue citado a un interrogatorio”, justificó.

Es por eso que al hacer su solicitud formal en la audiencia de medida de coerción, Portes pidió que se ordene la libertad pura y simple del coronel Rafael Núñez de Aza y, subsidiariamente, si se le aplica una medida de coerción, “que no sea la más gravosa”.

También pidió que se ordene la apertura de las empresas Aldom Glass Alumimium SRL y Randa Internacional Company EIRL, las cuales son de su propiedad.

El coronel Rafael Núñez de Aza es señalado por el Ministerio Público como el cerebro financiero de la presunta estructura de corrupción liderada por el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre.

En el caso también están imputados la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora, Alejandro Girón Jiménez y José Alejandro Montero Cruz.