$!Radhamés Camacho sobre su experiencia con el coronavirus: Esto no es un juego

El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, confesó este martes que el COVID-19 que logró superar "no es un juego", por lo que exhortó a tomar las medidas de precaución.

"Quien les habla pasó por ese proceso y mire, modestia y aparte yo quiero decirles que yo soy un hombre de mucha fe y de mucha fortaleza y sus oraciones y sus mensajes me hicieron todavía más fuerte, pero aquello no es un juego de manera que no descuidemos y desde aquí yo reitero el llamado aplicando y estimulando la aplicación de las políticas", expresó al inicio de la sesión de este martes.

Dijo que la pandemia de coronavirus llama a reflexionar en todos los órdenes, por lo que exhortó a tener siempre mascarillas y lavarse las manos como ordenan las autoridades.

“Yo seguí el protocolo establecido por Salud Pública, por eso pudimos recuperarnos, gracias, también, a sus oraciones. Debemos de usar mascarillas, guantes y lavarnos las manos, permanentemente”,dijo.

Agradeció a todas las personas que se preocuparon por su salud y recordó que su hijo tomaba las llamadas y los mensajes de las personas y se los leía todas las tardes.“Los políticos formamos parte de un sector que es muy solidario, desde una ayuda particular hasta el respaldo a las iniciativas de los compañeros. Les expreso mi gratitud”, indicó.