$!Raquel Arbaje indica que el embarazo en la adolescencia empobrece más a la familia

Además, el comunicado indica que Rosa Elcarte, representante de Unicef en el país, aclaró que el proyecto de Código Penal que cursa en el Congreso Nacional no penaliza una pela de los padres a sus niños, sino el uso reiterado de este método de crianza y corrección.

“Tal cual está escrito el (proyecto de) Código Penal no lo indica así, lo que dice es si hay un patrón de conducta, y el patrón de conducta indica que estas repetidamente utilizando ese método, una cosa es que Unicef no quiera violencia en ningún momento, pero eso no es lo que dice el (proyecto de) Código Penal”, indicó Elcarte.

En ese sentido, la directora ejecutiva de la organización no gubernamental Save The Children, Alba Rodríguez, planteó que en las discusiones del Código faltaron las estadísticas oficiales que delatan el uso de la disciplina física y verbal en el 64 % de los hogares dominicanos.

“La apertura en el Código Penal a que esa disciplina violenta pueda ser una realidad, no ayudaba a reducir los niveles de violencia que se dan en los hogares y que está así reconocido, y que genera patrones” enfatizó.

Entretanto, el encargado de Políticas y Regulaciones de Conani, Alberto Padilla, reveló que la mayoría de casos que registra el Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de infantes en las calles se debe a un escape del uso de la violencia en el hogar por encima incluso de la falta de alimentos.

“Aquí se hace una apología a la violencia, gente que dice que se formó bien gracias al uso de la pela”, concluyó el especialista.