$!RD recuerda a Nicaragua voluntad de seguir estrechando relaciones sobre la base del respeto a la democracia

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) dominicano destacó este jueves la conmemoración de los 72 años del establecimiento de las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Nicaragua, en medio de un debate entre ambos países por el tema de los apresamientos a opositores realizado por parte del Gobierno de Daniel Ortega.

En un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del Mirex (@MIREXRD), la Cancillería sostuvo además que el Gobierno dominicano ratifica su buena voluntad de seguir estrechando las relaciones sobre la base del respeto a la democracia y los derechos humanos.

“RD y la República de Nicaragua cumplen hoy 17 de junio, 72 años del establecimiento de sus relaciones bilaterales. El Gobierno dominicano ratifica su buena voluntad de seguir estrechando las relaciones sobre la base del respeto a la democracia y los derechos humanos”, indica la publicación.

El pasado 6 de junio, la República Dominicana condenó la detención de varios precandidatos presidenciales en Nicaragua, que celebrará elecciones presidenciales en noviembre.

“Las detenciones de los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro y Arturo Cruz en Nicaragua son un acoso de la oposición ante las elecciones presidenciales de noviembre. Estas medidas anti democráticas indican la creación de un ambiente de intimidación e intolerancia”, sostuvo el canciller dominicano Roberto Álvarez.

Luego de esto, Nicaragua protestó “enérgicamente” por las “insólitas declaraciones” de la República Dominicana.

“Ante las insólitas declaraciones suyas sobre asuntos internos que solo conciernen al pueblo y Gobierno de Nicaragua, protestamos enérgicamente en nombre de la decencia, la soberanía, la no intromisión, no injerencia, y no interferencia, que de acuerdo a todas las Cartas Internacionales que rigen la vida soberana entre los Estados, nos debemos”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.