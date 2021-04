$!RD se encamina a la reapertura en general

Ha pasado un año y un mes exactamente desde que en la República Dominicana fue establecido el primer estado de emergencia y por consiguiente el toque de queda a consecuencia del virus de COVID-19.

Desde el 19 de marzo y hasta la fecha, entre los mandatos de Gobiernos de Danilo Medina y Luis Abinader se han realizado diversos decretos donde se flexibiliza más la apertura general de las actividades y libertades de los ciudadanos.

Luego de que el expresidente Danilo Medina promulgara el primer toque de queda por 15 días desde el pasado 20 de marzo del 2020 hasta el 3 de abril, se estableció una prohibición del tránsito y la circulación de personas desde las 8:00 p.m., y hasta las 6:00 a.m., mediante decreto 135-20.

Para ese entonces se estableció que solo las personas del sector salud, personas con alguna emergencia médica, quienes se dedicaran a labores de seguridad privada, prensa y demás medios de comunicación podían transitar luego de entrada en vigencia el toque de queda, lo que continua vigente.

No fue sino hasta 15 días después cuando Medina estableció un nuevo cambio dentro del horario del toque de queda hasta el 17 de abril a través del decreto 142-20, el exmandatario dispuso que el mismo iniciara a partir de las 5:00 p.m., hasta las 6:00 a.m., luego de que se aumentaran los casos de contagios y las defunciones sobrepasaran las 60.

Desde que se registrara el primer caso de COVID-19 en el país las autoridades gobernantes han establecido una serie de disposiciones que han ido desde cierre del país por aire, mar y tierra, cuarentenas obligatorias y cierres de establecimientos comerciales lo cual puso en jaque a los gobernantes que debían hacer frente a una crisis sanitaria y una posible crisis económica que se avecinaba.

Fue así entonces como desde el Poder Ejecutivo se fueron solicitando varias prorrogas de estado de emergencia con las cuales se decretaron los distintos toques de queda.

Para el tercer y cuarto toque de queda establecidos del 17 al 30 de abril, y del 1ro al 17 de mayo, el horario y las restricciones siguieron siendo las mismas pese a que los infectados y los fallecidos iban en aumento cada día.

El horario del toque de queda recibió una nueva variación para la quinta vez que fue promulgado por expresidente Medina, el mismo estuvo acompañado de una serie de nuevas disposiciones que trajeron consigo una reapertura gradual de la economía.

Del 18 de mayo hasta 1ro de junio, la variación para la con circulación de personas continúo limitada, pero en este caso fue de lunes a sábado en horario de 7:00 p.m., a 5:00 a.m.

Con el inicio de la apertura de la economía se decidió establecer un nuevo horario para el toque los domingos que iniciaba de 5:00 p.m., a 5:00 a.m.

La reapertura de la economía se basó en cuatro fases iniciando la primera el 20 de mayo donde las microempresas que tuvieran menos de 10 empleados podían iniciar sus operaciones con la mitad de estos, mientras que las medianas y grandes podían operar solo con el 25% del personal.

Para esa fecha el país entró en el que el exmandatario calificó como la “covidianidad”, donde exhortó a los ciudadanos a llevar su vida cotidiana en convivencia con el COVOD-19.

También se activaron los servicios del Metro, Teleférico y la OMSA, mientras que supermercados y farmacias podrían brindar sus servicios desde las 7:00 a.m., y los empleados públicos debían iniciar a trabajar a las 9: a.m.

Para el tres de mayo se dio inicio formal a la que sería la segunda fase de la desescalada que daría un paso más a la apertura gradual de las actividades económicas en el país, las microempresas incorporaron su personal a un 100%, las pequeñas un 75% y las medianas y grandes en un 50%.

También se incorporaron los negocios en los centros comerciales, los autobuses de transporte colectivo privado y las empresas de juego de azar, con excepción de los casinos.

Las iglesias también podían oficializar sus servicios religiosos, solo los domingos.

Para el 14 de junio el toque de queda sufrió una nueva variación con la entrada en vigencia del decreto 214-20 que lo extendió hasta el sábado 27 de junio en horario de 8:00 p.m., hasta las 5: a.m., todos los días.

El estado de emergencia que para ese momento estaba en su quinta prorroga culminó el 30 de junio, y no fue solicitado sino hasta el 20 de julio en el que Congreso Nacional aprobó 45 días más, que trajeron consigo un nuevo horario para el toque de queda.

A través del decreto 266-20 se estableció un nuevo horario del toque de queda en el territorio nacional, el cual se realizó con una variación por provincias y estuvo vigente por 20 días hasta el 10 de agosto.

La restricción por el toque de queda iniciaba de lunes a viernes de 7:00 p.m., a 5:00 a.m., mientras que los sábados y domingos de 5:00 a.m., a 5:00 a.m., en 15 provincias, y para las restantes 17 provincias se estableció todos los días de la semana de 8:00 p.m., a 5:00 a.m., el mismo continuo e ese horario hasta el 2 de septiembre.

El décimo toque de queda decretado en el país fue por el presidente Luis Abinader, el cual se realizó del 2 hasta el 27 de septiembre.

Fue así entonces que para el 28 de septiembre hasta el 17 de octubre en el país se declaró el toque de queda número 11, el cual tuvo otra variación en su horario que fue de 9:00 p.m., a 5:00 a.m., de lunes a viernes y los fines de semana de 7:00 p.m., a 5:00 a.m.

Para el 15 de diciembre se anunció una nueva modificación al toque de queda el cual iniciaba a las 7:00 p.m. hasta las 5: 00 a.m., en el Distrito Nacional y las provincias de Santo domingo, Santiago, La Vega y Puerto Plata todos los días, mientras que en las demás provincias seria de 9:00 p.m., a 5:00 a.m.

Sin embargo, las personas contaban todos los días, con una gracia hasta las 9:00 de la noche para transitar únicamente hacia sus hogares.

Los días 24 y 31 de diciembre del 2020 el toque de queda aplicaría en todo el territorio nacional de 7:00 de la noche a 5:00 de la madrugada con una gracia para las personas transitar desde lugares privados hacia sus hogares hasta la 1:00 de la madrugada

Esta medida varió para el 31 de diciembre, cuando la vicepresidenta de la República, Raquel Peña anunció el endurecimiento de las medidas del horario de toque de queda iniciando este a las 7:00 de la noche y prohibido la circulación y reuniones de personas en espacios físicos iniciando desde esa hora, lo que eliminó la establecida el decreto 698-20 de fecha 15 de diciembre.

Las medidas se volvieron a apretar desde el 1ro de enero del 2021 cuando a través de la ordenanza 740-20 se dispuso que desde el día 1ro hasta el 10 de enero, en el país el toque de queda iniciaría a las 5:00 p.m., hasta las 5:00 am, de lunes a viernes, con dos horas de libre tránsito para llegar a las casas hasta las 07:00 p.m., mientras que los sábados 2 y 9, así como los domingos 3 y 10, de enero, se estableció el horario de 12:00 del mediodía hasta las 5:00 a.m.

Con el decreto 7-21 se estableció que del 11 al 26 de enero el toque de queda sería de 5:00 p.m., hasta las 5:00 a.m., con una gracia de tres horas para las personas llegar a sus casas a las 8:00 p. m., manteniéndose así en los días no laborables, mientras que los sábados y domingos el aislamiento iniciaba a partir de las 12:00 del mediodía con tres horas de gracias para que hasta las 3:00 de la tarde.

Para el 27 de enero al 8 de febrero el Gobierno realizó una flexibilización en el toque de queda en esta ocasión seria de 7:00 p.m., de lunes a viernes y a partir de las 5:00 p.m., los fines de semana, con tres horas de circulación.

También se permitió la reapertura de los gimnasios con capacidad de un 60%, mismo porcentaje, el cual también fue permitido en bares y restaurantes.

A través del decreto 171-21 el toque de queda tuvo una variación para Semana Santa, este estableció que el Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección, el toque de queda sería de 7:00 p.m., a 5:00 a.m., con una gracia de tres horas para la libre circulación.

22 decretos después hasta este 18 de abril se dispusieron que el toque de queda sea de 9:00 p.m., a 5:00 de a.m., y los fines de semana de 7:00 p.m., a 5:00 a.m., con libre tránsito hasta las 12 de la media noche, aunque un día después derogó ese decreto y decretó una nueva flexibilización en el horario en el país, el cual será de 10:00 p.m., hasta las 5:00 a.m., de lunes a viernes y los fines de semana desde las 9:00 p.m., hasta las 5:00 a.m.

De acuerdo con el decreto 253-21 se dispondrá el libre tránsito hasta las 12:00 de la medianoche, todos los días.