$!RD, un país alegre: ¿percepción o realidad?; Este 20 de marzo es Día Internacional de la Felicidad

Cada 20 de marzo el mundo conmemora el Día Internacional de la Felicidad, establecido desde el 2012 por las Naciones Unidas, organismo que cada año publica el Índice de Bienestar.

En el más reciente Ranking Mundial de Felicidad, Finlandia aparece como el país más feliz del mundo, pero, ¿qué opinan los especialistas sobre el tema?.

Diario Libre conversó con el expresidente del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi), Jairo Mercedes y el sociólogo y profesor universitario Celedonio Jiménez, quienes detallaron su posición al respecto y el por qué República Dominicana es visto como un país alegre.

Jairo Mercedes sostuvo que la felicidad está dada por muchos elementos, que implican el bienestar emocional y el bienestar social.

“Hay diferentes maneras de cómo ver la felicidad, para muchos psicólogos la felicidad es una actitud, ser feliz tiene que ver con una actitud que desarrollas para ver las cosas desde otro punto de vista y ser feliz es otro elemento muy importante. Tener felicidad o sentirme feliz no tiene que ver necesariamente con el hecho de no tener problema”, indicó.

Sostuvo que la felicidad no implica necesariamente ausencia de dolor.

“Es la capacidad de convertir eso que tengo, porque no somos felices siempre, no nos sentimos todo el tiempo feliz, sino que hay momentos en el que me siento mal y eso debiera ser visto como algo normal”, indicó.