$!Realizan cumbre por justicia con equidad para la niñez y la adolescencia

El Gabinete de Niñez y Adolescencia junto a la Comisión Especializada para la Justicia de los Niños, Niñas y Adolescentes realizó este miércoles la “Cumbre por la Justicia con Equidad para la Niñez y la Adolescencia”, en la cual abordaron aspectos relevantes a la protección integral de los menores de edad, así como al trato que deben recibir del sistema judicial.

En la actividad, encabezada por Paula Disla, directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina y la primera dama de la República y presidenta del Gabinete de la Niñez y Adolescencia, Raquel Arbaje, se pronunciaron discursos en favor de eliminar el maltrato infantil, las uniones o matrimonios a temprana edad, los embarazos en adolescentes.

También, lo referente a los adolescentes en conflicto con la ley penal, entre otros aspectos relacionados con la protección de la niñez.

“¿Quiénes son los adolescentes en conflicto con la ley penal? Fueron niños y niñas que el Estado no visibilizó, fueron niños y niñas que no fueron una prioridad en las políticas públicas y fueron los mismos niños y niñas que todavía hoy son invisibilizados, son víctimas y no fueron beneficiados, no son los que reciben de manera efectiva los beneficios de vivir en un país organizado”, planteó Disla en el acto de apertura del evento.

En la actividad, donde también participaron Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública; Olga Diná Llaverías, titular de la dirección de NNA de la Procuraduría General de la República; Teresa Martínez, sub-directora de la Policía Nacional, Disla enfatizó que “debemos promocionar un sistema adecuado para que estos muchachos y muchachas en conflicto con la ley penal tengan un sistema que mitigue los factores de riesgo que los impulsaron a cometer el delito”.

Molina, quien también es presidente de la Suprema Corte de Justicia, destacó el trabajo que a lo interno del Poder Judicial se ha hecho para fortalecer el abordaje a los casos de menores de edad en los procesos judiciales, así como aquellos en conflicto con la ley penal.

“El compromiso es general mayor equidad e inclusión en los sectores más vulnerables, romper las barreras ideológicas y las dificultades que limitan los avances de las brigadas sociales de la justicia. No es una tarea fácil pero debemos de hacerla”, expresó Molina durante su ponencia.

En tanto que Raquel Arbaje instó a cada uno de los actores a “aplatanar” cada una de las acciones establecidas en las conclusiones planteadas por las mesas técnicas de trabajo desarrolladas previo a la actividad.