$!Recuento del choque entre la República Dominicana y Nicaragua

Tres días después de sucedido lo de Chamorro, el sábado 5 fue arrestado Arturo Cruz en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, cuando regresaba de una gira por Estados Unidos.

La protesta de Nicaragua ante las declaraciones de Álvarez no se hizo esperar. El ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Denis Moncada, calificó de “insólitas” las declaraciones del canciller dominicano.

Moncada le dirigió una nota a su homólogo dominicano: “(...) protestamos enérgicamente en nombre de la decencia, la soberanía, la no intromisión, no injerencia, y no interferencia, que de acuerdo a todas las Cartas Internacionales que rigen la vida soberana entre los Estados, nos debemos”.

Indicó: “El pueblo y Gobierno de Nicaragua exige al Gobierno de la República Dominicana respetar nuestra soberanía nacional, así como los procesos constitucionales, institucionales, legales y nacionales, que desarrollamos de acuerdo a nuestros conceptos y prácticas soberanas, de Estado y de Gobierno”.

El canciller mantiene fijados los dos tuits que escribió sobre la situación de Nicaragua. No ha reaccionado a la nota diplomática de ese país.