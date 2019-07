$!Redes sociales arden tras Medina anunciar que no irá por reelección

Las redes sociales arden luego de que el presidente de la República Danilo Medina informara a toda la población dominicana que no optara por un tercer mandato.

Usuarios de twitter manifestaron que creen que el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) acaba de ganar las elecciones del 2020, sin embargo, comentaron que el presidente se va por la puerta grande.

Por otro lado, otros usuarios indicaron que no se va por la puerta grande, alegando que mantuvo al país en una incertidumbre por varios meses, cuando desde el principio debió decir que no aspiraría porque la Constitución no se lo permitía.

Otros se preguntaron que a quién apoyará el mandatario.