Rehabilitación: ciudades del país no están preparadas para las personas con discapacidad

Las ciudades no están preparadas para las personas con discapacidad que no reciben los beneficios que la ley establece para que se puedan insertar en el mundo laboral, se lamentó este jueves la presidenta del Consejo de Gestión de la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), filial Santiago, Rebecca Bojos de Dabas, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La fecha encuentra a la institución con cada vez menos políticas inclusivas, aseguró Bojos, quien encabezó el acto en que la ADR entregó los certificados a 15 emprendedores que participaron en el taller ‘’Desarrollo Empresarial’’, que se enmarca dentro de las acciones del proyecto "Generando Capacidades para la Inserción Formativa, Productiva y Laboral de Personas con Discapacidad en Santiago".

‘’Nuestras ciudades no están preparadas para ellos, no tenemos rampas adecuadas para su acceso, vías de acceso pensadas para ellos’’, dijo, mientras agregó que las instituciones públicas y privadas no cumplen con la Ley Orgánica 5-13, sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que el 5% de la empleomanía pública y el 2% de los puestos privados, deben ser ocupados por personas con algún grado de discapacidad.