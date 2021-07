$!Reinaldo Pared agradece al presidente Abinader el “fino trato” durante su enfermedad

“De regreso en el país. Agradecido de Dios por su presencia junto a nosotros en todo este proceso y a ustedes que, con sus llamadas, mensajes y oraciones, nos dieron a mi esposa y a mí, el apoyo y ánimo para enfrentarlo. Que Dios les bendiga siempre”, escribió Pared Pérez al retornar a República Dominicana luego de su operación, el 14 de agosto del año pasado.

Reinaldo Pared Pérez informó sobre el diagnóstico de la enfermedad el 25 de marzo del 2020 por medio de su cuenta de Twitter.

“En Estados Unidos, los especialistas me han confirmado dicha dolencia la que, por los resultados de los exámenes, no me ha afectado ningún otro órgano de mi cuerpo”, dijo por medio de un tuit en aquella ocasión.