$!Reinaldo Pared expresó su deseo de terminar con su vida

“Nosotros pensábamos que él había superado esa situación y, lamentablemente, parece que no, que una serie de elementos que él no externaba lo llevaron a cometer esta desgracia ”, manifestó el hermano del dirigente político, quien en 2020 fue diagnosticado con un cáncer en el esófago.

El exministro de las Fuerzas Armadas sostuvo que conversó con su pariente al mediodía del jueves pasado, cuando éste le comentó que se dirigía hacia Juan Dolio para pasarse el fin de semana.

“Le dije que disfrutara y que tratara de salir y caminar para que se sintiera mucho mejor y no esté tan trancado en su vivienda”, agregó Pared Pérez.

Indicó que no juzgaba a su hermano, puesto que “hay que estar dentro del ser humano para saber qué piensa, que situaciones incómodas podía tener en su vida y eso nosotros no podemos saberlo; yo siempre he dicho que las personas que hacen este tipo de acción lo piensan mucho y parece ser que él no quiso arrastrar a nadie en esa decisión”.

El abogado, de 65 años fue sepultado este domingo en el Jardín Memorial de Santo Domingo Norte, en un acto al que acudieron figuras de la política nacional. Sigfrido Pared Pérez se expresó en esos términos durante una intervención telefónica en el programa radial El Sol de la Mañana.