$!Repartidores protestan contra precariedad laboral en Brasil

Repartidores de aplicaciones protestaban este miércoles en las principales ciudades de Brasil contra la precarización laboral.

Los trabajadores piden mejoras en los pagos fijos, incrementos por cada kilómetro recorrido y mayor protección laboral para trabajar en las calles. La protesta fue convocada a través de redes sociales, sin un liderazgo claro, pese a que cuenta con auspicio de algunos políticos opositores.

“Me siento explotado literalmente. Todas las mañanas hago mi oración para no accidentarme, porque si me llega a suceder o si el cliente cancela un pedido, estoy complicado. La aplicación no queda con ningún prejuicio”, dijo a The Associated Press Marcelo Madalena, un repartidor de 27 años.

Madalena, quien trabaja hace más de dos años con su moto para distintas aplicaciones, marchó junto a unos 100 manifestantes a una sede del Ministerio de Trabajo en el centro de Río de Janeiro. “Nuestras vidas valen más que el lucro de ellos”, se leía en pancartas pegadas a las cajas de entrega de varias motos, cuyas bocinas sonaron en señal de protesta.