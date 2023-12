Los grilletes: ¿un beneficio para ricos o una zozobra?

El uso grilletes o localizadores electrónicos en imputados de delitos, a pesar de estar contemplado en las leyes penales como una opción para descongestionar la sobrepoblación carcelaria o para atender casos particulares, no ha logrado ser generalizado en la República Dominicana por su alto costo, que ronda los 120 mil pesos por los primeros tres meses de uso, lo que conlleva que el mecanismo esté disponible solo para personas con gran poder adquisitivo.

En abril del 2024, República Dominicana cumplirá ocho años con la disponibilidad de esta medida de coerción, que regularmente es dispuesta por el juez para reforzar el arresto domiciliario y asegurar que el procesado no viole el perímetro que corresponde a su vivienda. Desde que se puso en vigencia, su precio no ha variado.

La empresa Fennix Global Technologies (Monitoreos RD), que suple por completo este servicio al Ministerio Público con la vigilancia incluida, empezó a colocarlos en abril del año 2016, con "cuatro o cinco" localizadores, y hoy día hay solo 104 presos preventivos en sus casas que lo utilizan.

Su uso se contempló en la Ley 76 de 2002 del Código Procesal Penal, que en su numeral 5, del artículo 226 establece "la colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado".

Adony Martínez, gerente de la empresa, explicó que los localizadores son tan "seguros y precisos" que antes se necesitaba una cajita de radiofrecuencia en la residencia del imputado, lo que ya no es necesario. Ese aparato extra solo se requiere en lugares muy apartados, donde no hay señal.

Agregó que muy pocos han tratado de romperlos y que la forma de hacerlo sería utilizando una cizalla, pero la alerta que se emite haría desistir al imputado.

El fundador de la empresa Monitoreos Dominicana, Chey Rodríguez, dice que para acceder al grillete, el procesado debe pagar un registro de 500 dólares, más tres meses, de US$531 por cada mes, por adelantado. El precio aumenta si es fuera de la capital.

"El registro cuesta 500 dólares en el área metro (metropolitana), 650 en el interior", indica.

Los 531 dólares por cada mes son 15 dólares por día, más impuestos. Podría variar levemente, dependiendo del abogado del imputado y también el cliente, si señala que no cuenta con los recursos suficientes.

Monitoreos es la marca para República Dominicana y es parte de Fennix Global Tecnnologies, cuya sede está en Estados Unidos, empresa que es "ciento por ciento estadounidense", aclara el empresario puertorriqueño.

República Dominicana no está sola en el cobro por este dispositivo. En México, los presos preventivos que requieren esa medida de coerción para evitar las cárceles deben pagarla ellos. Entre 2016 y 2021, solo 134 presos accedieron a ese beneficio para lograr salir de prisión y para ello debieron sacar de sus bolsillos entre $173 y $1,769 dólares al mes, dependiendo el caso.

En países como Colombia, Argentina, Ecuador y Perú el costo de los dispositivos corre por cuenta del Estado, aunque algunas de estas naciones estudian implementar el modelo dominicano de que sea pagado por el recluso.

Con varios años utilizando la tecnología para vigilar a los ciudadanos en conflictos con la ley, en esos países tampoco se ha podido masificar el uso de las tobilleras.

Los grilletes han adquirido mayor fama por los importantes casos de corrupción Antipulpo, Medusa y Coral. A excepción de la Operación Calamar, en los demás se ha impuesto el uso de los grilletes a varios de los imputados.

Tras dos años usando el localizador en su casa, a Carmen Magaly Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina, la corte le ordenó el pasado año 2022 que se le retirara el dispositivo porque esta alegó que sus "tres bombillos emitiendo radiaciones durante la noche" no la dejaban dormir y la enfermaban. Dijo, además, que el aparato es muy ruidoso.

Adony Martínez, de Monitoreos, confirmó que el sonido que emite el localizador cuando se está descargando o se viola el perímetro es "bastante molestoso".

A Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (Freddy Hidalgo), exministro de Salud Pública entre el 17 agosto de 2012 al 10 de octubre 2014, también se le retiró el dispositivo el pasado mes de octubre, al este alegar que le resultaba muy costoso y le impedía conciliar el sueño.

No obstante, la jueza Claribel Nivar Arias le ratificó el arresto domiciliario a Hidalgo Nuñez, quien, igualmente, forma parte de la supuesta red que defraudó al Estado con más de 5 mil millones de pesos junto al grupo que encabezan los hermanos Medina Sánchez.

A menos de tres meses de habérsele variado la prisión a una cárcel por la domiciliaria, el exprocurador Jean Alain Rodríguez ha alegado que el localizador le ha causado una erupción en la piel.

Desde abril de este año, Jean Alain persigue que se le quite el grillete y también el arresto en su casa. Su solicitud está pendiente de revisión en estos momentos.

Al rechazar los argumentos del exfuncionario, Chey Rodríguez asegura que en ningún caso, nacional o internacional, se ha producido alguna erupción, por los grilletes y recordó que son "ciento por ciento hipoalergénico".

Los procesados que tienen grilletes como medida de coerción están obligados a mantenerlos con un nivel de carga superior al 20 % porque, de lo contrario, sus vibraciones y las llamadas "sin importar la hora" del centro de monitoreo de esos aparatos les advertirán que debe cargarlos o se contactará al Ministerio Público para que envíen personal al lugar, según los expertos de Monitoreos RD.

Ningún acusado con un grillete se ha fugado

El fundador de la empresa Monitoreos Dominicana, Chey Rodríguez, destaca la seguridad de los grilletes que suple esa compañía al Estado dominicano y dijo que desde abril del 2016 no han registrado fugas. "República Dominicana tiene el programa de localizadores electrónicos más longevo y exitoso de América Latina. No ha habido una fuga", aseguró. Recordó que los dispositivos son "cien por ciento hipoalergénico" para que no produzca erupción a la piel.

Los localizadores de Monitoreos usan cuatro satélites y el año pasado agregaron la tecnología GNSS que agrupa a los geolocalizadores en un solo procesador. La tecnología GNSS "triangula con los satélites en órbita de Glonass, de Rusia; Galileo, de la Unión Europea; Beidú que es el de China y el GPS de Estados Unidos".