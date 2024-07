El machismo segó la vida de ocho mujeres solo en junio

ELLA SE LLAMABA DAISY MARGARITA ENCARNACIÓN BREA

Tenía 49 años. La mató a puñaladas su pareja, con quien tenía conviviendo apenas dos meses. «Esa mujer se dedicó en cuerpo y alma a dos hijas, no salía, no se metía con nadie, era un amor y cariño para todos... nosotros no tenemos a donde poner este dolor tan grande», dijo una hermana de la víctima. El feminicida se suicidó. Ocurrió el 5 de junio en la sección San José, en el cruce de Arroyo Hondo, Baní.