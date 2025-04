Un primer trimestre encharcado en sangre de mujer: 14 asesinadas, 12 dejadas al borde la muerte

ELLAS SE LLAMABAN ARIANNY MEILYN MARTE (25 AÑOS) Y MARICELA RODRÍGUEZ MARTE (51 AÑOS)

Las mató a tiros la pareja de la Arianny, un oficial de la Policía, con quien procreó tres hijos, dos hembras y un varón, de cinco, cuatro y tres años, testigos del crimen. El día anterior al doble feminicidio, la madre de la joven, que trabajó para el Ministerio Público, fue a buscarla a Villa Altagracia, donde vivía, para protegerla del feminicida. Una expareja de este, quien lo sometió por violencia de género, advirtió a Maricela del peligro que corría su hija. "Ella no sabe con el demonio que está, porque ese me hacía de todo, me metía la pistola en la misma boca, y en mis partes". Ambas víctimas eran dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que condenó el feminicidio. Ocurrió el 18 de enero en el sector La Arboleda, La Vega.