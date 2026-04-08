Cada cuatro días el machismo mató a una mujer

Veintitrés mujeres asesinadas dan un rotundo mentís al discurso oficial sobre la reducción de los feminicidios: las muertes de mujeres a mano de sus parejas o exparejas durante el primer trimestre de este año, representan el 39 % del total de las ocurridas en el 2025.

Son ya muchas las voces que alertan, sin ser oídas, sobre la equivocación de considerar los femicidios como simple estadística en apoyo a una narrativa de éxito político. O de presentar como avance las reformas legislativas que aumentan penas por la comisión del delito.

Una política pública que busque el mayor impacto posible, debe insistir en desmontar las relaciones de poder que objetualizan a las mujeres, en fomentar masculinidades que deconstruyan la masculinidad hegemónica. Actuar sobre la cultura que sirve de caldo de cultivo a la idea de que la violencia y la dominación es parte de la genética masculina.

Parafraseando a Simone de Beauvoir, es razonable afirmar que, en el sentido social, no se nace hombre, se aprende a serlo mediante una crianza-enseñanza que asigna roles diferenciados y jerárquicos basados en el sexo. Roles que definen la masculinidad con atributos como la fuerza, la valentía, el éxito, la necesidad casi fisiológica de demostrar poder sobre otros, particularmente sobre las mujeres. Roles que, en definitiva, obstruyen en el varón la capacidad de pensar la igualdad y el equilibrio como fundamento de la sociabilidad humana.

Aunque algunos lo pretendan, el feminicidio no es resultado de desajustes emocionales o trastornos frontotemporales en el hombre feminicida. Verlo de esta manera es exculpar al sistema de dominación patriarcal. Porque independientemente de cualquier factor desencadenante que se esgrima, es la cultura machista la que pone el arma en la mano que arrebata la vida a las mujeres.

Enero https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/rosmery-sosa-rodriguez-414a881a.jpg ELLA SE LLAMABA ROSMERY SOSA RODRÍGUEZ Tenía 29 años. Trabajaba en una banca de apuestas. La mató a puñaladas su pareja. En la orfandad quedan tres niños de 11, 8 y 5 años Los celos, el control y las discusiones eran norma. De acuerdo con versiones familiares, el feminicida llegó a producirle heridas en varias ocasiones, las que ella justificaba con presuntas caídas. Nunca se querelló contra su agresor. Ocurrió el 2 de enero en el sector Gualey, Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/santa-sepuilveda-220568bb.jpg ELLA SE LLAMABA SANTA SEPÚLVEDA Tenía 32 años. Era profesora en un colegio en Cristo Rey. Murió dos días después de que su pareja le disparara a la cabeza. Dos hijos de nueve y dos años quedan huérfanos. Según dijeron familiares, la víctima tenía la intención de separarse a causa de las frecuentes y públicas infidelidades del feminicida. Un reclamo de ella por esta conducta recibió el disparo como respuesta cuando ambos, en compañía de un amigo, se dirigían a la casa compartida luego de celebrar por el año nuevo. Entre ambos, la llevaron al Hospital Moscoso Puello, donde la dejaron abandonada. Ocurrió el 2 de enero en el sector en el sector La Zurza , Santo Domingo Norte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/ismailyn-mendez-d71e2008.jpg ELLA SE LLAMABA ISMAILYN MÉNDEZ Tenía 17 años. Estaba embarazada. La mató de ocho puñaladas su pareja, quien la maltrataba con frecuencia. La joven tenía un hijo de dos años, que el feminicida dejó encerrado en la vivienda junto al cadáver de su madre. Según audios enviados por la víctima a un amigo, a quien pedía ayuda, el feminicida se oponía a que ella viajara a San Pedro de Macorís para asistir al velatorio de su abuela paterna. Vecinos del barrio describen a la adolescente como amable, siempre con su hijo en brazos. Ocurrió el 4 de enero en el sector Los Peralejos, Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/guadrina-natus-5f221da6.jpg ELLA SE LLAMABA GUADRINA NATUS Tenía 24 años. Tenía dos hijas. Apareció ahorcada junto a la cama conyugal, lo que despertó sospechas sobre su pareja. En un vídeo familiar, se ve a la joven, apenas unas horas antes del hallazgo del cadáver, compartir alegremente en el cumpleaños de su padre. El sospechoso de feminicidio fue quien les informó a sus parientes de la muerte de la joven alrededor de las cinco de la mañana. Hasta el momento de escribir esta nota, el hombre no ha sido imputado y el caso continúa en investigación. Ocurrió el 19 de enero en el sector Gualey, Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/awilda-encarnacion-473b2739.jpg ELLA SE LLAMABA AWILDA ENCARNACIÓN Tenía 16 años. La mató a cuchilladas el hombre con quien tenía ocho meses conviviendo. En la noche del día de su crimen, el feminicida se entregó a las autoridades. Preguntado por periodistas complacientes, dijo estar «arrepentido», y se justificó alegando que «a veces uno hace las cosas que llegan de imprevisto, a cualquiera le pasa». De acuerdo con la ley, la convivencia con una menor se tipifica como violación. Ocurrió el 19 de enero en el sector Los Mélidos, San José de Ocoa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/licairis-yalibes-diaz-valenzuela-c846b2c5.jpg ELLA SE LLAMABA LICAIRIS YALIBES DÍAZ VALENZUELA Tenía 25 años. Era estudiante de término de Bioanálisis. La mató de un disparo un teniente coronel con quien mantenía una relación sentimental. Viajó de Azua a la capital para encontrarse con él. El feminicida adujo que el disparo fue accidental, lo que desmintió la autopsia. Al parecer, discutieron en el interior de un vehículo, por lo que antes de ser asesinada la joven llamó a una hermana para pedirle que fuera a buscarla. Ocurrió el 25 de enero en la avenida Freddy Beras Goico, Parque Mirador Sur, Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/silvia-perez-garcia-bd7699d7.jpg ELLA SE LLAMABA SILVIA PÉREZ GARCÍA Tenía 54 años. Se ganaba la vida vendiendo frutas, té, café y otros comestibles en la parada Consuelo-Hato Mayor. La estranguló su expareja, quien tenía una orden de alejamiento por violencia de género. Para cometer el hecho, entró a la casa violentando una ventana. Ella decidió romper con él cuando supo que había cumplido cinco años de prisión por violencia contra una pareja anterior, pero él insistía en la reconciliación. Tras su crimen, el hombre se suicidó. Ocurrió el 31 de enero en el barrio Los Maestros, del municipio de Consuelo, provincia San Pedro de Macorís.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/erika-sanchez-4719ce94.jpg ELLA SE LLAMABA ERIKA SÁNCHEZ Tenía 21 años. Era estudiante de bachillerato. La mató a puñaladas su pareja, con quien convivía desde que tenía 17 años. El feminicidio ocurrió delante del hijo de ambos de tres años quien, según los familiares, no ha vuelto a hablar desde entonces. El feminicida continúa prófugo. Ocurrió el 31 de enero en Los Bajos de Haina, San Cristóbal.

Febrero https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/silueta-c9722d8d.jpg ELLA SE LLAMABA CARMEN DILENIA OROZCO ENCARNACIÓN Tenía 63 años. Vendía carbón. Fue encontrada brutalmente golpeada en la cabeza y apuñalada en la espalda. Su cadáver estaba desnudo y, según una hermana, fue violada sexualmente antes de morir. Aunque la policía no ha ofrecido otras informaciones sobre el caso, la comunidad y los familiares presumen que el feminicidio pudo ser cometido por algún individuo consumidor de drogas, de los que pululan por el sector en el que vivía la víctima. Ocurrió el 2 de febrero el sector Vietnam del municipio de Las Yayas, Azua.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/noemi-suarez-marte-7d355dd6.jpg ELLA SE LLAMABA NOEMÍ SUÁREZ MARTE Tenía 20 años. Cursaba una licenciatura en Contabilidad en la UASD. Sus profesores y compañeros resaltaron su inteligencia y la excelencia de su récord académico. La mató de un balazo su exnovio. El feminicida llegó a la casa paterna de su víctima con el pretexto de entregarle una computadora. Informado de que la joven aún dormía, pidió pasar al baño, y se dirigió a la habitación de su víctima. Ocurrió el 8 de febrero en el sector Los Girasoles, Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/marlin-osmery-dominguez-rojas-c309f5de.jpg ELLA SE LLAMABA MARLIN OSMERY DOMÍNGUEZ ROJAS Tenía 28 años. Trabajaba como auxiliar de farmacia en el hospital municipal. La mató a balazos su expareja, quien la sometió a un permanente acoso. Según medios locales, el hombre tenía antecedentes de violencia intrafamiliar y una orden de alejamiento de su víctima. Había sido puesto en libertad dos semanas atrás. El feminicida la sorprendió en su hogar cuando ella regresó de compartir con sus compañeros de trabajo. Marlin fue descrita como trabajadora y servicial. El feminicida se suicidó. Ocurrió el 8 de febrero en el municipio de Partido, Dajabón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/violette-jean-baptista-1b1038a9.jpg ELLA SE LLAMABA VIOLETTE JEAN BAPTISTA Tenía 35 años. La mató a machetazos su expareja en el apartamento donde ella residía. El feminicida le amputó ambas manos. Una vecina de la víctima escuchó gritos, por lo que momentos después acudió a donde su amiga, encontrándola muerta. Ocurrió el 16 de febrero en sector Lotificación Verón, del distrito municipal Verón–Punta Cana, Higüey.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/reynalda-carrasco-antoine-7adf6f78.jpg ELLA SE LLAMABA REYNALDA CARRASCO ANTOINE Tenía 22 años. Fue violada por tres hombres, golpeada hasta la muerte y su cadáver dejado en una cisterna. Uno de ellos, considerado autor intelectual del feminicidio, acosaba a la joven con pretensiones sexuales. Varios mensajes por WhatsApp contienen pruebas de ese acoso y de amenazas de muerte. Temerosas por la suerte de la víctima, la madre y una hermana acudieron a la policía para depositar una querella, pero les pidieron regresar al día siguiente. No tuvieron que hacerlo porque la joven mujer ya había sido brutalmente asesinada. Ocurrió el 14 de febrero en el sector El Capacito, municipio San Antonio de Guerra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/darianny-lisbeth-mercedes-fe780588.jpg ELLA SE LLAMABA DARIANNY LISBETH MERCEDES Tenía 23 años. Murió a consecuencia de las puñaladas que le asestara once días antes su pareja en la casa común. El feminicida alegó que cometió el crimen por haberla encontrado sosteniendo una videoconferencia con otro hombre. Tras decirse «arrepentido», aseguró que su víctima era la mujer que más había amado. El apuñalamiento ocurrió el 11 de febrero y el deceso, el día 21 en el batey Santa Rita, del distrito municipal Santa Lucía, El Seibo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/fiordaliza-paca-santiago-2798a74d.jpg ELLA SE LLAMABA FIORDALIZA PACA ANTIGUA Tenía 32 años. Murió a consecuencia de las heridas de bala que le produjo su expareja cuatro días antes. Cuando se entregó a la policía, el feminicida justificó su crimen alegando haber visto a su víctima salir de una cabaña en compañía de su «peor enemigo». Su versión fue recogida por numerosos medios digitales y se volvió viral. La mujer fue víctima de una campaña de desprestigio en las redes. Pese a su estado de gravedad, el hospital permitió a periodistas locales entrevistarla. Ella desmintió que al momento del ataque estuviera en una cabaña, reiteró que estaba separada de su agresor y denunció el constante acoso a que estaba sometida. Calificó la versión del feminicida de malintencionada. La agresión ocurrió el 16 de febrero y el deceso, el 22 de febrero, en el sector Mamá Tingó, Vista al Valle, San Francisco de Macorís.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/ana-luisa-rosario-00ecb153.jpg ELLA SE LLAMABA ANA LUISA ROSARIO DE LA ROSA Tenía 52 años. Trabajaba como doméstica. Tenía cuatro hijos. La mató a machetazos su expareja, de quien llevaba dos meses separada tras una relación de cinco años. Según familiares, el feminicida había estado en prisión por un delito no especificado. Al recibir las primeras heridas, trató de encontrar refugio en la casa de una vecina, pero hasta allí la persiguió el feminicida. Residentes en el barrio intentaron lincharlo, siendo impedidos por la policía. Ocurrió el 22 de febrero en el barrio Primaveral, de Villa Mella, Santo Domingo Norte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/silueta2-165f5a9e.jpg ELLA SE LLAMABA CAROLINE VICTORIA FRÍAS MOTA Tenía 35 años. Trabajaba en el sector servicios en la zona turística de Bávaro. Tenía tres hijos. La mató de varias puñaladas en el cuello su expareja. Su cuerpo en descomposición fue encontrado por la policía varios días después de la fecha presumida de su muerte. El feminicida se suicidó. Ocurrió cerca del 23 de febrero y el hallazgo del cadáver, el 26 de febrero, en Fruisa, Bávaro.

Marzo https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/carolina-moscoso-2213337f.jpg ELLA SE LLAMABA CAROLINA ALTAGRACIA MOSCOSO CAMACHO Tenía 46 años. Era maestra. La mató a balazos su pareja, con quien llevaba veinte años casada y procreó dos hijos. El hecho se produjo en la casa común, situada en la segunda planta del edificio donde el feminicida gestionaba una ferretería. El feminicida se suicidó. Ocurrió el 4 de marzo en la comunidad de Guaucí, Moca.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/wanda-rosa-felix-8c7eb11f.jpg ELLA SE LLAMABA WANDA ROSA FÉLIX Tenía 28 años. Era comerciante y administraba una banca de apuestas. La mató a balazos su expareja, con quien procreó una hija. Se habían separado en diciembre del año pasado. Negado a aceptar la separación, el feminicida entró de madrugada en la casa de su víctima para consumar el crimen, tras lo cual se suicidó. Ocurrió el 15 de marzo en la comunidad de Comedero Arriba, Sánchez Ramírez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/randielis-michel-rudecindo-8bc2203a.jpg ELLA SE LLAMABA RANDIELIS MICHEL RUDECINDO Tenía 20 años. Se preparaba para iniciar estudios en cosmetología. La mató de un balazo en la cabeza su pareja, con quien comenzó la relación a los catorce años. Un video captó la escena del crimen. La joven camina junto a una amiga cuando el feminicida se desmonta de un vehículo y se le acerca por la espalda, pistola en mano. Menos de un minuto después de un intercambio verbal, le dispara y, con paso tranquilo, abandona el lugar. Según dijeron familiares de la víctima, la joven era maltratada por el feminicida. El día antes de su muerte, había acordado con una tía ir a la policía para interponer una querella porque, además, había recibido amenazas de muerte. Ocurrió el 22 de marzo en el sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/aleny-pineda-7cfb7a50.jpg ELLA SE LLAMABA ALENY PINEDA Tenía 42 años. Era licenciada en Psicología y enfermera. Trabajaba en una institución gubernamental relacionada con la niñez. Murió a manos de su expareja, quien según informaciones preliminares la estranguló y, luego, incendió la vivienda calcinando su cuerpo. Tuvo dos hijas de 20 y 11 años con el feminicida, de quien llevaba más de un año separada y contra quien había interpuesto una orden de alejamiento. Ocurrió el 23 de marzo en el sector Maquiteria, Santo Domingo Este.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/silueta-9563e0d0.jpg ELLA SE LLAMABA YULENNY CAROLINA FRÍAS DE LEÓN Tenía 32 años. Dejó un hijo de nueve años. Mientras cenaba con una amiga en un restaurante, recibió una llamada de su expareja pidiéndole pasar a recoger una medicina para el niño. Pidió prestada la pasola de su amiga, pero no regresó. Su cadáver, atado y amordazado con quemaduras de segundo y tercer grado, fue encontrado en su casa en llamas. La policía detuvo para investigarlos a quien era su pareja actual y a su expareja (padre de su hijo). Algunos reportes señalan a un tercer hombre como principal sospechoso. Ocurrió el 29 de marzo en Sabana Iglesias, Santiago.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/silueta2-32622abf.jpg ELLA SE LLAMABA YASMÍN CASTRO MORLA Tenía 31 años. Estudiaba Enfermería y trabajaba en Hospital Regional Dr. Antonio Musa. Su cadáver semidesnudo —lo que hace suponer violencia sexual— apareció en un terreno baldío y, a su lado, una piedra que habría sido usada para matarla. La policía apresó a un sospechoso, del que no se conoce el vínculo que sostenía con ella. Durante el enterramiento, la madre de la víctima pronunció varias veces el nombre del detenido preguntando por qué había hecho a su hija. Ocurrió el 29 de marzo en la comunidad de Los Arados, San Pedro de Macorís.

Intentos de feminicidio Solo identificada por las N. S.S. , de 29 años, fue herida a machetazos por su pareja en el cuello y el brazo izquierdo. El frustrado feminicida también hirió al padre de la víctima cuando intervino para defender a su hija. Ocurrió el 5 de enero en San José de los Llanos, San Pedro de Macorís.

Arleny Morelia Jiménez Cayetano , de 28 años, fue herida de bala por su pareja. Fue ingresada de emergencia en un centro de salud. Ocurrió el 19 de enero en La Vega.

Massiel Casimirie , de 32 años, fue gravemente herida con arma blanca por su pareja. Ocurrió el 20 de enero en el sector El Abanico, Dajabón.

Zenaida Muñoz , de 23 años, embarazada, recibió 42 puñaladas de su pareja, del que tenía cuatro meses separada. Ocurrió el 22 de enero en el sector Bella Vista, Santiago.

Gandy Indira Rondón Mota , 43 años, recibió numerosos machetazos de su expareja, quedando en estado crítico. Una cámara de seguridad captó la salvaje agresión. Ocurrió el 8 de marzo en San Rafael del Yuma, La Altagracia.

Juana María Medina , de 26 años, fue gravemente herida a puñaladas por su expareja, quien la dejó abandonada junto a un basurero. «Ahí maté a una perra», proclamó. Ocurrió el 9 de marzo en el distrito municipal de Pedro Sánchez, El Seibo.

No se publicó su nombre , sino su edad, 49 años. Fue atacada a puñaladas por su expareja y traslada en estado de cuidado a un centro médico. Ocurrió el 12 de marzo a la altura del kilómetro 7 de la carretera Pedro Sánchez, Miches, El Seibo.

Maritza Almonte y Flora Almonte , hija y madre, fueron atacadas a machetazos por la expareja de Maritza. En represalia, los vecinos incendiaron la casa del frustrado feminicida. Ocurrió el 19 de marzo en la comunidad La Batata, del distrito municipal de Yásica, en Puerto Plata.

Matilde de León, de 39 años, fue herida primero con un arma blanca y luego, con un arma de fabricación casera, por su expareja, que la torturó durante horas. Intentó violarla con una barra de hierro. Mantuvieron una relación durante ocho años y, según la víctima, el hombre no tenía antecedentes de violencia. Ocurrió el 29 de marzo en Sabana Yegua, Azua.