Los presos que encontraron trabajo antes de la libertad

Cada mañana el olor a pan caliente que sale desde la cárcel de Salcedo despierta el pueblo. Atraídos, los vecinos y comerciantes llegan hasta el recinto por la frescura del producto elaborado por los privados de libertad, quienes, entre hornos encendidos, madera cortada y chispas de soldadura, buscan convertir el encierro en una segunda oportunidad.

Dentro de la Fortaleza Militar Juana Núñez, la rutina empieza antes del amanecer, donde algunos internos se dirigen al taller de panadería, y otros se distribuyen en el día entre ebanistería, herrería, agricultura, granja avícola, peluquería y huertos.

En estos espacios del recinto, el tiempo deja de medirse únicamente en años de condena y comienza a traducirse en aprendizaje, y disciplina para preparar una vida fuera de prisión.

El centro, diseñado para albergar apenas 60 privados de libertad, mantiene una población de 196 internos, entre ellos 15 mujeres, operando con una sobreocupación superior al 226 %. No obstante, en medio del hacinamiento, 33 reclusos de entre 25 y 60 años han encontrado en el trabajo penitenciario una forma de reconstruir hábitos, adquirir oficios y mantenerse activos.

Diecisiete años de levadura

"El taller ha sido mi refugio. Yo misma me sorprendí de lo que era capaz; he aprendido repostería, panadería y a valorar el trabajo diario", confiesa María Magdalena, quien ingresó al penal a los 46 años y hoy, con 17 años recluida es la encargada de panadería, donde lidera la producción de más de 35 fundas diarias, equivalentes a 210 semanales. Cada pan lo venden a cinco pesos y la funda a 60 pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/08052026-recorrido-por-fortaleza-juana-nunez-en-salcedo-luduis-tapia79-2b7ff214.jpg María Madgalena prepara panes y dulces junto a sus compañeros en el taller de panadería de la cárcel de la Fortaleza Militar Juana Núñez en Salcedo. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Por su trabajo recibe un ingreso de 4,000 pesos mensuales que administra con rigurosidad. Le faltan tres años para cumplir su condena, pero su mente ya cruzó los muros.

El pan, para ella, fue el ingrediente que le devolvió la dignidad antes de que llegue el dictamen de esa libertad física con la que sueña fundar un negocio familiar junto a sus compañeros.

El abogado de la caoba

A varios metros del taller de panadería, el sonido de sierras y lijadoras marca la jornada en el área de ebanistería.

José Miguel, de 42 años, pasó la última década recluido en Salcedo. Llegó sin conocimientos sobre madera y hoy dirige uno de los talleres más activos del recinto, donde fabrican camas, puertas, gaveteros y juegos de comedor encargados por clientes externos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/08052026-recorrido-por-fortaleza-juana-nunez-en-salcedo-luduis-tapia89-db16e250.jpg José Miguel, encargado del taller de ebanistería de la Fortaleza Juana Núñez, habla sobre su proceso de transformación durante los años que ha permanecido en prisión y los conocimientos que ha adquirido en el oficio de la madera. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/08052026-recorrido-por-fortaleza-juana-nunez-en-salcedo-luduis-tapia94-fe0b1d6d.jpg Internos trabajan en la fabricación de una cama. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/08052026-recorrido-por-fortaleza-juana-nunez-en-salcedo-luduis-tapia92-eec5421b.jpg Manuel trabaja en el taller de ebanistería junto a José Miguel. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Sin embargo, la obra más perfecta de José Miguel no es un mueble. Con el dinero que genera lijando y ensamblando piezas, se costea la carrera de Derecho en la universidad. Su transformación conductual hizo que el Poder Judicial le otorgue un permiso de libertad sin custodia para estudiar y trabajar.

"Este oficio lo aprendí y lo perfeccioné aquí a través de las capacitaciones. El saber que uno tiene la capacidad de crear algo con sus manos te cambia la perspectiva como ser humano" Jose Miguel Interno de la Fortaleza Militar Juana Núñez “

Cuando salga, piensa seguir laborando en su taller, "pero también voy a ejercer en los tribunales como abogado", afirma al hablar con entusiasmo en sus planes a futuro.

Una pequeña economía dentro de la cárcel

Más allá de servir como entretenimiento, los talleres han creado una dinámica económica poco común dentro de un centro penitenciario tradicional.

Los 33 participantes están distribuidos en distintas áreas, entre ellas: cuatro en panadería, tres en granja avícola, tres en herrería, tres en peluquería, siete en huertos, cinco en ebanistería, uno en zapatería y siete en labores agrícolas en una finca. Además de 68 en formación académica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/08052026-recorrido-por-fortaleza-juana-nunez-en-salcedo-luduis-tapia47-5cdf7888.jpg Privados de libertad participan en la clasificación de cacao como parte de los proyectos agrícolas y de capacitación desarrollados en el centro penitenciario. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Los internos elaboran productos, reciben encargos, cotizan materiales y mantienen contacto directo con clientes del municipio que buscan pan, muebles, trabajos de soldadura o productos agrícolas, e incluso llegando a ser los capataces y encargados. Este modelo busca que la reinserción social no sea una utopía jurídica de escritorio ni un frío párrafo constitucional.

El dinero generado por los trabajos se divide bajo un esquema donde el 50 % se deposita en una cuenta de ahorro para el momento en que recuperen la libertad; el 40 % queda disponible para gastos personales, compra de materiales o ayuda familiar; y el 10 % restante se entrega al centro penitenciario.

"Para nosotros es vital lograr en cada una de las personas privadas de libertad una reinserción social efectiva. Que el tiempo en prisión sea beneficioso, que aprendan un oficio o puedan estudiar. Muchos ingresan al centro iletrados y, dependiendo del tiempo de reclusión, logran hasta cursar una carrera universitaria" Anyari Gómez Directora del centro. “

Aprender para enseñar

Ante la falta de instructores permanentes, los internos más antiguos se convierten en facilitadores de los nuevos ingresos para garantizar el relevo productivo y suplir la carencia de personal docente, como señalan Luis Fernando Figueroa y Manuel Villar, quienes aplican en la granja avícola técnicas veterinarias aprendidas antes de su reclusión, y reforzadas dentro para optimizar la producción de gallinas ponedoras, al tiempo que entrenan a los recién llegados.

"Aquí estamos capacitando a otros internos, les enseñamos lo que ya aprendimos para que ellos también se preparen. Al momento de retirarnos de acá, tiene que quedar alguien haciendo este trabajo para que esto siga evolucionando y creciendo. Esa es la idea principal", explica Figueroa, destacando el valor de la sostenibilidad humana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/08052026-recorrido-por-fortaleza-juana-nunez-en-salcedo-luduis-tapia99-26ed58c9.jpg Dos internos trabajan en la granja avícola de la Fortaleza Juana Núñez, donde desarrollan técnicas de producción animal como parte de su proceso de capacitación y reinserción social. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/08052026-recorrido-por-fortaleza-juana-nunez-en-salcedo-luduis-tapia96-49192a97.jpg Granja avícola de la Fortaleza Juana Núñez, en Salcedo. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/08052026-recorrido-por-fortaleza-juana-nunez-en-salcedo-luduis-tapia98-887622b0.jpg Gallinas en la granja de la Fortaleza Juana Núñez. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Sin embargo, las limitaciones también son evidentes. Áreas como barbería y belleza funcionan con equipos limitados y algunas iniciativas han quedado prácticamente paralizadas, como la creación de ataúdes, y muebles escolares tras mermar por la pandemia del COVID-19, y posteriormente el retiro, en algunos, de apoyo estatal y oferentes, así como falta de personal técnico especializado.

Aunque el modelo ha logrado mantenerse operativo desde su implementación en 2006, su sostenibilidad continúa dependiendo en gran medida de soluciones improvisadas y de la experiencia acumulada por los propios internos y el Consejo de Reforma Penitenciaria. Falta un mayor apoyo de los demás organismos.

Trabajo en la libertad

La verdadera prueba de cualquier programa de rehabilitación no ocurre dentro de las celdas, sino fuera de ellas: en la capacidad de los exinternos para reinsertarse en la comunidad y mantenerse alejados de la reincidencia.

En Salcedo, parte del funcionamiento de los talleres depende precisamente del vínculo construido entre el centro penitenciario y distintos sectores del municipio, donde familias y pequeños negocios compran pan, encargan muebles y solicitan trabajos de herrería motivados por la calidad de los productos y sus precios accesibles. Una vez vendieron un comedor a 20,000 pesos y un juego de sofás a 10,000 pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/08052026-recorrido-por-fortaleza-juana-nunez-en-salcedo-luduis-tapia82-40d6cf16.jpg Privado de libertad vende panes de la producción de Panadería a una clienta que acude al centro por los productos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Según datos suministrados por el recinto carcelario, en los últimos 10 años al menos 23 internos egresaron de la fortaleza con formación técnica en áreas como ebanistería, herrería, panadería, bisutería y tapicería. Las edades de los capacitados oscilan entre los 25 y 45 años, y solo un 2 % ha reincidido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/08052026-recorrido-por-fortaleza-juana-nunez-en-salcedo-luduis-tapia10-9deef9e4.jpg Privados de libertad reciben formación académica de secundaria y bachillerato. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/08052026-recorrido-por-fortaleza-juana-nunez-en-salcedo-luduis-tapia2-112c8b6d.jpg Consejo de la Reforma Penitenciaria realiza seguimiento de perfiles entre los internos para evaluar su salud mental y su ubicación en los talleres. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Ese vínculo entre capacitación y apoyo comunitario también ha permitido que algunos expresidiarios encuentren oportunidades laborales tras recuperar su libertad.

El ejemplo vivo de este puente invisible ha sido José Anderson Camilo, de 34 años. A los 22 años ingresó a la cárcel para cumplir una condena de 12 años. En el recinto se desempeñó como capataz de medioambiente, y estudió electricidad y refrigeración con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y otros centros aliados como Go-ministre y Vocacional de Moca.

Hoy, José levanta la careta de soldar en el taller de herrería de Jeury Tejada, otro exrecluso, quien abrió un negocio y reclutó a compañeros como sus empleados tras cumplir prisión.

"Para mí el centro fue lo mejor que me pudo pasar, si hubiese seguido en la calle quizás estuviese muerto, pero hoy tengo 18 cursos técnicos de los que puedo seguir viviendo, otra mentalidad, y mi taller de herrería", dice Jeury.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/08052026-recorrido-por-fortaleza-juana-nunez-en-salcedo-luduis-tapia69-82e88ee8.jpg José, exinterno de la cárcel de Salcedo levanta un hierro en el taller de Jeury, el propietario y tambien antiguo recluso. Ambos aprendieron electricidad y herrería. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/08052026-recorrido-por-fortaleza-juana-nunez-en-salcedo-luduis-tapia71-b5e51257.jpg Jeury creó su propio negocio tras los conocimientos adquiridos en el taller de herrería de la cárcel de Salcedo y otras capacitaciones técnicas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/08052026-recorrido-por-fortaleza-juana-nunez-en-salcedo-luduis-tapia66-4106b0a0.jpg José y Jeury hablan de cómo ha sido su reinserción tras cumplir condenas de siete y 12 años en prisión. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

"Salí siendo otra persona mentalmente -reflexiona José- gracias a lo vivido y aprendido ahí dentro. En la cárcel le ponen a uno otro énfasis que afuera uno no valora. Aprendí a controlar las emociones y los impulsos. Hoy sé que hay dos caminos, y soy el único responsable de mantenerme en el camino positivo".

Entre el hacinamiento y la reinserción



El centro penitenciario tiene proyectado concluir, antes de finalizar el año, una remodelación valorada en 65 millones de pesos con la que se busca elevar su capacidad a 220 internos y reducir así parte de su hacinamiento. Sin embargo, más allá de la infraestructura, uno de los principales desafíos sigue siendo ampliar las oportunidades de capacitación y lograr que más privados de libertad puedan integrarse a programas productivos. Actualmente, solo una parte de la población penitenciaria participa en talleres y áreas laborales, mientras la mayoría permanece fuera de esas dinámicas de formación.