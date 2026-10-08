Turismo deportivo: de grandes eventos al desafío de construir un mercado permanente en RD

A comienzos de los años 2000, Magnum Martínez visitó por primera vez la República Dominicana. Casi dos décadas después, en 2022, el Masters Surf Reunion lo llevó de vuelta a Playa Encuentro, Cabarete, Puerto Plata, para competir.

"Ahí fue que volví a reconectar con esa área. Conocí bien Playa Encuentro y vi lo lindo que es ese lugar, la comunidad bella que hay ahí y las olas excelentes", contó el surfista venezolano.

Desde entonces, Martínez calcula que ha regresado unas cinco veces y ha procurado participar casi todos los años en el Masters, al que considera uno de sus eventos favoritos.

Su experiencia forma parte de un segmento que gana terreno en la industria turística mundial: el turismo deportivo, que comprende los viajes para participar en actividades deportivas o presenciarlas como espectador.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/captura-de-pantalla-2023-04-28-a-las-120202-f557a83c.png Magnum Martínez, atleta venezolano. (FOTO CEDIDA POR DEMARSAN)

Este segmento representa alrededor del 10 % del gasto turístico mundial, según ONU Turismo. Para 2025, su tamaño fue estimado en 672,000 millones de dólares en el informe Sports for People and Planet 2026, del Foro Económico Mundial.

En República Dominicana, esta actividad también atrae visitantes internacionales. Según el Ministerio de Turismo, en 2025 se registraron 43,982 llegadas de no residentes por motivos deportivos.

Pero más allá de las competencias, ¿puede el país convertir ese flujo de visitantes en una actividad turística sostenida durante todo el tiempo?

Más allá de las competencias

En sus visitas a Cabarete, Magnum suele quedarse al menos cinco días y aprovecha para compartir con su familia, la cual viaja con el atleta.

Las competencias también generan demanda de servicios vinculados al surf, como clases, alquiler de tablas y entrenadores, explicó Emanuel Knudsen, fundador de Soul Surfers Dominican Republic.

Para Knudsen, el reto es aprovechar el interés que generan las competencias para atraer visitantes durante todo el año.

"Así, el surf no dependería solamente de competencias, sino que se convertiría en una razón permanente para visitar Cabarete y también en una fuente de oportunidades para la comunidad local", consideró.

En las aguas de Bayahíbe, (La Romana), la natación también convoca a deportistas de distintas partes del mundo.

La primera edición de Oceanman en República Dominicana reunió a 1,230 atletas de 39 países, con un impacto económico estimado de entre 2.4 y 3.2 millones de dólares en La Romana, según Ana García-Sotoca, directora ejecutiva del Clúster Turístico La Romana-Bayahíbe.

Tras esa experiencia, Miches fue seleccionada como sede de la final mundial del circuito, prevista para noviembre de este 2026.

A diferencia de las competencias que se celebran en fechas específicas, el golf cuenta con una oferta que permite atraer visitantes durante todo el año.

República Dominicana dispone de más de 30 campos de golf y celebra torneos internacionales como el Corales Puntacana Championship.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/joel-dahmen-en-el-campo-de-golf-c1640e1f.jpg (FOTO CEDIDA A DIARIO LIBRE)

El impacto económico del golf se estima en alrededor de 500 millones de dólares, según Manuel Sajour, director ejecutivo de Marketing de Punta Cana Resort & Club.

De acuerdo con el Ministerio de Turismo, Estados Unidos fue el principal mercado emisor de visitantes que llegaron al país por motivos deportivos en 2025, con 12,467 llegadas, seguido de Puerto Rico, con 5,885. También destacaron Colombia, con 3,211; México, con 3,202, y Venezuela, con 3,107.

En cuanto al hospedaje, el 69 % utilizó hoteles, el 20 % Airbnb y el 11 % alojamientos privados.

El desafío de medir el impacto

Pese a estas estadísticas y a las estimaciones económicas de algunas disciplinas, todavía falta conocer el impacto del turismo deportivo en su conjunto.

Yerik Pérez, presidente de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (Adoturd), afirmó que el país nunca ha medido de forma independiente el impacto económico de este segmento.

"Precisamente por eso, Adoturd y el Banco BHD anunciamos el primer Estudio de Impacto Económico del Turismo Deportivo en República Dominicana", explicó Pérez. La investigación será elaborada por el Centro de Estudios Turísticos y Desarrollo Local (CETDEL).

Huáscar Jiménez, director ejecutivo de CETDEL, explicó que las estadísticas oficiales deben complementarse con encuestas a los visitantes y registros de los eventos para determinar con mayor precisión su impacto económico.

Advirtió que no todo aumento de la ocupación hotelera o del consumo puede atribuirse directamente a una competencia.

La dificultad para medir el impacto también se presenta en los destinos. El Clúster Turístico La Romana-Bayahíbe señaló que todavía no dispone de una medición sistemática propia que permita comparar cuánto aumentan la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes y el transporte durante cada competencia.

Sobre el tema, el consultor turístico Juan Lladó relacionó la falta de datos específicos con la ausencia de una estrategia deliberada para atraer visitantes motivados por el deporte.

"Para conquistar turistas deportivos y repito que debe haber una gestión tanto pública como privada deliberada para que se genere ese flujo" “

De los eventos a una oferta permanente

Más allá de conocer cuánto dinero generan los eventos deportivos, otro reto que enfrenta el país es lograr que este segmento atraiga visitantes durante todo el año.

Para García-Sotoca, uno de los principales desafíos es fortalecer la coordinación entre los sectores público y privado.

"Cuando un destino quiere crecer en turismo deportivo, lo público y lo privado deben estar alineados en inversión, reglas claras y promoción internacional con un mensaje único", afirmó.

En esa misma línea, Pérez considera necesario establecer una política nacional permanente y un calendario anual de competencias internacionales, además de aprovechar la infraestructura y la experiencia organizativa de Santo Domingo 2026.

García-Sotoca también destacó la importancia de desarrollar instalaciones y servicios que puedan utilizarse fuera de las fechas de competición, como rutas seguras para correr y montar bicicleta, señalización, espacios de entrenamiento y servicios de emergencia.

Asimismo, planteó que los eventos deben distribuirse a lo largo del año, especialmente en los meses de menor demanda turística, y vincularse con otras actividades del destino para beneficiar a restaurantes, comercios y operadores turísticos.

Sin embargo, no todos consideran que el país pueda consolidarse como una potencia del turismo deportivo a corto plazo.

"Yo no creo que nosotros podamos aspirar a ser una potencia deportiva para fines turísticos en el corto o mediano plazo", sostuvo Lladó.

A su juicio, el turismo dominicano sigue dependiendo principalmente del clima y las playas, mientras que el deporte representa un segmento complementario de la oferta turística.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/whatsapp-image-2026-10-08-at-103140-pm-1-6378a434.jpeg Un joven haciendo surf en Cabarete. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Volver sin una competencia

Aunque las competencias han motivado sus visitas a República Dominicana, Magnum Martínez asegura que regresaría a Cabarete incluso sin participar en un evento deportivo.

"Definitivamente iría a Cabarete y a Encuentro, más que nada, sin necesidad de que haya un evento porque me encanta ese lugar", expresó el surfista.

Sin embargo, advirtió sobre la importancia de que el crecimiento turístico de Playa Encuentro sea planificado para preservar los atractivos naturales y las características que distinguen a esta comunidad.