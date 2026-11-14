Transición en Venezuela: que todo cambie ¿para seguir igual?

En Venezuela hay semanas en las que no pasa nada y otras en las que se mueve todo el tablero. Entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre, la líder opositora María Corina Machado volvió al país tras casi diez meses en el exilio, la presidenta encargada Delcy Rodríguez nombró canciller a Oliver Blanco, un político formado en la oposición y, cuatro días más tarde, el secretario de Estado Marco Rubio lo recibió en Washington.

Todo eso indicaría que arrancó la transición venezolana hacia un gobierno elegido democráticamente. Pero, ahora que los demócratas ganaron las elecciones de medio término en Estados Unidos y controlarán ambas cámaras del Congreso a partir de enero de 2027, algunos se preguntan si ese triunfo puede alterar un proceso venezolano que no se decide en Caracas, sino en la Casa Blanca.

Para el consultor político Eugenio Martínez, el punto de partida es claro: Estados Unidos promueve y tutela los diálogos entre el gobierno y la oposición, así que también fungirá como garante de los acuerdos que eventualmente logren. De allí se desprende que lo negociado responderá tanto a las necesidades de la política internacional de Washington, como a la dinámica de la administración de Trump frente a la carrera electoral de 2028. Hay una razón clara: como explica Martínez, "El Congreso, en líneas generales, no tiene ningún tipo de poder o facultad de cambiar la política exterior. Lo que sí está claro es que Venezuela va a ser parte de las demandas de transparencia que va a hacer el nuevo Congreso".

Las prioridades del Congreso

El congresista demócrata Robert García, que presidirá el Comité de Supervisión de la Cámara Baja, ya anunció cuatro investigaciones: el enriquecimiento de la familia Trump, los abusos del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la corrupción corporativa y los archivos Epstein. Esto no quiere decir que serán lo único a investigar, pero sí lo prioritario.

Más allá de esos temas, Laura Dib, directora del programa para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), prevé también que el congreso exija rendiciones de cuentas sobre los acuerdos petroleros y mineros entre Estados Unidos y Venezuela. También planteará la necesidad de que haya más transparencia sobre la auditoría que habría hecho la compañía KPMG a la cuenta del Tesoro estadounidense sobre los ingresos petroleros venezolanos que maneja Washington y sobre las operaciones militares conjuntas en los estados Apure y Bolívar, así como los ataques a las supuestas narcolanchas en el Caribe. Sin embargo, un posible riesgo de la mayor tensión entre Legislativo y Ejecutivo es que el foco pase a lo doméstico y Venezuela deje de ser prioridad", dijo Dib en un hilo publicado en su cuenta en X.

Algunas personas me han preguntado qué significan los resultados de las elecciones de medio término para Venezuela. Aquí dejo un hilo con algunas consideraciones — Laura Dib (@lauradib) November 4, 2026

A lo anterior se suma que el tema de la transición en Venezuela es bipartidista. Así lo afirman los expertos: tanto demócratas como republicanos apoyan el regreso de la democracia. Y, además, ambos juegan a lo mismo cuando se trata de los intereses económicos. "Puede haber investigaciones, pero no van a ir en contra del concepto de los acuerdos petroleros negociados", opina la analista política Carmen Beatriz Fernández.

Ahí se asoma la posibilidad de un resultado menos épico porque, más que una ruptura de los demócratas con las políticas de Trump sobre Venezuela, podría haber más bien un reacomodo. Es decir, que más allá de los detalles, lo macro de la relación –el negocio petrolero y la alianza energética y minera– se mantenga tal y como está. "Creo que los acuerdos gruesos sobre el rol entre Venezuela y Estados Unidos es consensuado entre ambos partidos y eso, además, también lo ve así buena parte del liderazgo político venezolano", resalta Fernández.

Elecciones ¿en 2027?

Tras muchas vueltas, esta semana Rubio dijo que los comicios deberían celebrarse "idealmente" en 2027. Pero para lograrlo con todas las formalidades legales, falta reformar los poderes judicial y electoral. La renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya está en marcha, mientras que en el caso del Consejo Nacional Electoral (CNE) se espera convocarlo en las próximas semanas. Sobre este último, Rubio aseguró que se "necesita un nuevo consejo electoral que sea de naturaleza administrativa y no política". "Creo que tenemos buenos avances. Solo tenemos que estar al tanto de todo y asegurarnos de cumplir con estos plazos, porque una vez se establezca el consejo electoral se tendrán los elementos necesarios en su lugar", explicó en rueda de prensa.

SECRETARY RUBIO on VENEZUELAN ELECTIONS: We\'re on pace, if things continue on schedule, to have new Supreme Court magistrates in place by the middle of next month, in December. Subsequent to that, very quickly thereafter, will be the creation of the new electoral council. These are two things that are essential. — Department of State (@StateDept) November 9, 2026

Por su parte el nuevo canciller Oliver Blanco, aunque evitó poner fecha a las elecciones, aseguró que garantizarán que todas las fuerzas políticas puedan participar. Aunque sin decirlo, se refiere a que en las últimas décadas el chavismo inhabilitó a líderes opositores para evitar su participación, como hizo con María Corina Machado en los comicios de 2024. De hecho, es uno de los asuntos que trata la mesa de garantías políticas donde, bajo el liderazgo de la Casa Blanca, el chavismo y la oposición negocian actualmente la transición.

Los analistas consultados coinciden en que es posible organizar unas elecciones en condiciones aceptables en un plazo no mayor a dos meses, siempre y cuando se tramiten las reformas a los poderes judicial y electoral. Pero Martínez señala que cualquier discusión adicional traería retrasos. "Es imposible que el primer proceso electoral de la transición en Venezuela resuelva todas las omisiones de las últimas dos décadas. En este sentido, la oposición tiene que ser bastante pragmática al exigir condiciones y garantías", sentencia el analista.

¿Señales de una transición?

La presencia de Oliver Blanco como canciller del chavismo admite dos interpretaciones que no se excluyen entre sí. Por un lado, Fernández lo define como "un hombre puente entre dos sistemas", alguien "tremendamente habilidoso" formado en la escuela del diplomático Diego Arria y del exparlamentario opositor Henry Ramos Allup. Por el otro, la analista cree que la presidenta difícilmente lo habría nombrado sin la influencia del Departamento de Estado.

El secretario Marco Rubio se reúne con el canciller de Venezuela, Oliver Blanco. https://t.co/CHN4wUpWSS — USA en Español (@USAenEspanol) November 2, 2026

Por su parte, Martínez subraya el recorrido del personaje: Blanco saltó a la opinión pública por sus vínculos con un sector de la oposición, pero se fue separando paulatinamente para acercarse al entorno de Delcy y Jorge Rodríguez. Dice que llegó a la Cancillería por el interés de la presidenta encargada de nombrar funcionarios con los que Washington se siente cómodo.

La otra señal, la llegada de María Corina Machado, es vital. "No hubiera podido regresar a Venezuela si no hubiera una conversación en marcha", afirma Fernández. "Ha habido un trade-off, un intercambio de cosas importantes por cosas importantes", indica. Mientras tanto, Martínez matiza el alcance de ese regreso: puede servir de catalizador, pero "ni la oposición ni María Corina Machado por sí solos controlan los tiempos de la negociación", algo que está completamente en las manos de la Casa Blanca.

De todas maneras, el panorama no está exento de riesgos. Para la analista Fernández, Delcy y su hermano Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional) apuestan por que la economía mejore y les dé un mínimo de legitimidad. Y también esperan que Machado empiece a desgastarse al carecer de un cronograma electoral claro y de la posibilidad de hacer campaña formal, todo ello mientras los problemas del país siguen sin resolverse.

Pero, a diferencia de otras oportunidades, el chavismo no tiene la posibilidad de ganar tiempo en negociaciones interminables. Con Estados Unidos como tercer actor en la mesa, el partido de gobierno tiene hoy la misma incertidumbre que la oposición.

Líder opositora María Corina Machado regresa a Venezuela La líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado regresó a Venezuela. En su primera aparición pública se mostró con dirigentes opositores en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto. Minutos antes, la propia dirigente anunció su llegada al país tras casi un año de exilio. "Estoy aquí. Con ustedes", escribió en un mensaje en X. — DW Español (@dw_espanol) October 25, 2026

De ahí que las señales de las últimas semanas admiten dos lecturas. Pueden ser el primer capítulo de una transición con calendario claro, o un enroque que renueve a los interlocutores sin tocar lo esencial. Como en la famosa frase del Gatopardo en la novela de Lampedusa, esto sería igual a "cambiarlo todo para que nada cambie".

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