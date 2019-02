$!Rescatan embarcación, pero sin tripulación

El vocero de la Armada Dominicana confirmó que embarcaciones de ese organismo de seguridad rescataron ayer una lancha que zozobró en el mar Caribe en las proximidades del kilómetro 12 de la Aatopista las Américas, Santo Domingo Este.

“Estamos en el Apostadero Naval Sans Souci por donde rescatamos la embarcación que se sumergió a la altura del kilómetro 12 de la autopista Las América sin tripulación, pero aún estamos en el proceso de investigación”, explicó a Diario Libre el capitán de navío Francisco Sánchez Tapia.

Dijo que se trata de una embarcación de 27 pies de eslora, de fibra de vidrio, con las mismas características de las que usan los pescadores.

Indicó que son especulaciones las versiones que han dieron las personas cercanas al lugar, de que se trata de una embarcación relacionada al narcotráfico o alguna actividad ilícita. “Esa información ahora mismo precisarla es una impresión porque no tenemos ningún dato a mano, no hay personas que hayan sido detenidas en el área, no fue recogido nada que no fuera la embarcación y hasta ahora son especulaciones de los moradores de esa área que estaban cerca de la zona”, aclaró. Explicó que llegaron al lugar porque tuvieron una alerta de que había una embarcación con problemas en el área y se dirigieron hacia allá para dar respuestas. “Estuvo la embarcación de nosotros y está tratando de verificar si tiene alguna matrícula, la matrícula debe estar en la parte de la popa o la proa y luego se procederá a ver si es una embarcación autorizada y luego se investigará qué tipo de actividad estaba realizando”, expresó.

Dijo a Diario Libre que las autoridades no encontraron personas en el lugar, por lo que se desconoce quién o quiénes se transportaban en ella.