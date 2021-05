$!Retoman relleno basura en vertedero de Duquesa

La administración del vertedero de Duquesa retomó el proceso de cierre técnico del basurero con el relleno de un 70% de los residuos vertidos en el lugar, disminuyendo las posibilidades de incendio, malos olores y proliferación de plagas.

Espacios de vertidos como el “tiro lindo”, en la parte Oeste, quedó sellado totalmente de caliche y no se volverá a verter en ese lugar, mientras se continua con el mismo procedimiento en otros espacios. El vertedero volvió tener parte del sellado con caliche y arcilla, pero además se instalan tubería para liberar el metano y otros gases.

Alrededor de 625,000 metros de residuos fueron tapados por la administración y se abrieron más accesos para actuar de inmediato en caso de cualquier conato de incendio.

El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, dijo que además de la remediación que se hace, la actual administración ha logrado reducir la deuda que tenían de casi 51 millones de pesos a menos a poco más de 16 millones.

El funcionario dijo que es de mucha satisfacción ir a Duquesa y ver lo que es hoy, con el control adecuado para la tranquilidad de los ciudadanos.

A pesar del trabajo que se ha hecho, quedan puntos críticos como en el centro del basurero donde se sigue depositando los residuos de cada día, pero que de acuerdo con John Grullón, encarnado de la comisión de administración, se ira tapando cada cuatro maestros.

De igual modo, los lixiviados continúan fluyendo por los alrededores del basurero y se informó que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo trabaja en un proyecto para la construcción de una planta de tratamiento.

Jorge Mera agradeció el apoyo recibido por las alcaldías del Distrito Nacional, de Santo Domingo Norte y Este y el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Con la JICA y el BID estaremos trabajando en el cierre técnico de Duquesa que va a durar aproximadamente unos cuatro o cinco años en lo que se ubica otro lugar para entonces desarrollar lo que ser un relleno sanitario adecuado y en consonancia con el medio ambiente”.

Sostuvo que se está más cerca de la una solución definitiva, no solo del problema de Duquesa, sino en todo el país luego que se publicación del reglamento de la Ley 225-20 de Residuos Sólidos.

El ministro Jorge Mera dejó claro que se buscará otra solución al tema de los residuos sólidos de Duquesa en otro lugar que se está en proceso de ubicación.

Por su lado, el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, resaltó los trabajos realizado y dijo que se trabaja de manera armoniosa con el Ministerio de Medio Ambiente.

“Estamos trabajando de manera mancomunada, todas las comisiones, no se toma ninguna decisión sin consultarme, Orlando me llama para todo, me pregunta”, dijo.

Takayuki Kondo, representante residente de la JICA, dijo que están dando asistencia técnica a las autoridades desde hace más de 10 años en el tema de gestión de residuos sólidos.

Indicó que trabajan con las autoridades en otros lugares como es el caso de Azua, pero no solo en gestión de residuos sólidos, sino también en salud, educación y otros aspectos.