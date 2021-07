$!Revuelo en redes porque quitan del nuevo Código Penal la discriminación por orientación sexual y género

Gran revuelo ha causado en las redes sociales la modificación al artículo 186 del nuevo Código Penal que tipifica el delito de “discriminación”, debido a que elimina la orientación sexual y el género como dos supuestos para el delito y los sustituye por “otros motivos”.

En el nuevo código el artículo “castiga actos como negarse a suministrar a una persona un bien o servicio, obstaculizarle una actividad económica o negarse a contratarle debido a su origen, edad, sexo, raza, condición económica o religión, entre otros motivos”.

En el texto original del Código Penal también se incluía en esa lista de supuestos la orientación sexual o el género, pero fueron excluidos en la modificación aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados.

La preferencia u orientación sexual de la víctima también se dejaron de considerar como agravantes en el caso de homicidio o de torturas y actos de barbarie. Dichas modificaciones fueron realizadas al artículo 97, que define el homicidio agravado, y en el 118, que tipifica las torturas.

El primero en manifestarse en contra de las modificaciones fue el diputado de Alianza País por el Distrito Nacional, José Horacio Rodríguez, quien luego de las votaciones se apoyó en su cuenta de Twitter para expresar su descontento. “Con nuestro enérgico rechazo, la Cámara de Diputados acaba de excluir del Código Penal la orientación sexual como un motivo de discriminación. Es decir: en República Dominicana el Congreso autoriza a discriminar a la comunidad LGBTI ¡Qué vergüenza!”, dijo el diputado.

Sin embargo, la afirmación de José Horacio fue refutada por el también legislador Elías Wessin Chávez. “Veo con sorpresa un tweet de joven colega que dice el CN aprobó discriminar a los LGTBIQ. Eso no responde a la verdad. Código Pen dice claramente que no habrá discriminación por SEXO, color, etc. En ese tenor, un hombre homosexual o una mujer lesbiana no pueden ser discriminados”, dijo.

Además, fue creado el hashtag #dontcometord (no vengas a RD), que este jueves es tendencia en Twitter. Aunque muchos han utilizado la conversación en la red social para manifestarse en contra de las modificaciones y de lo que implicaría para la comunicadad LGBTI, otros tantos rechazan la campaña, en el entendido de que afecta el turismo y por ende al país.

“Justo terminando el pride month a RD se le ocurre una estupidez como esta. Ellos creen que la comunidad LGBT+ es un relajo... No saben donde se metieron”, dice la usuaria @LaYaraFeik, refiriéndose a la modificación.

“Parece que @DiputadosRD ha descubierto la máquina del tiempo Cara neutra retrocediendo como 500 años. ¿Hasta cuándo será el gobierno Covid @luisabinader? ¿Cuándo es que se comienza a gobernar para la gente? ¿Cuándo se garantizarán los derechos fundamentales? #DontcometoRD”, dice @katiuscaper.

“Que vergüenza la verdad, me da mucha pena que ni siquiera la ley me proteja, que no proteja a sus mujeres, les quieren quitar su derecho y también quieren hacerlas pagar condena por ello, cuando los que deberían de verdad estar condenados están bien gracias. #DontCometoRD”, dice @stevsrg.

La otra campana la tocan los que no apoyan que se utilice el hashtag #dontcometord como forma de materializar la inconformidad por las políticas públicas.

“Pedir a extranjeros, que carecen del contexto necesario, que no vengan a un país que vive del turismo, es egoísmo inconsciente porque la lucha hacia la igualdad de género, la no discriminación y los derechos de la mujer y del individuo no tienen por qué ser un juego de suma cero”, dice @yaqui, quien recomendó que se realice una manifestación en la Plaza de la Bandera para expresar el desacuerdo.

“Este hashtag #DontcometoRD fue creado por gente ignorante que no sabe como hacer una buena protesta, afectan los intereses y desarrollo económico de RD afectándose a si mismos. Tontos que poseen un teléfono con acceso a internet. Que realmente no quieren a RD”, dice @yordyr_06.

“No he visto el primer ataque a un ciudadano o visitante en este país por su preferencia sexual. La comunidad del abecedario quiere una ley que le permita atropellar a quién no esté de acuerdo con ellos. Eso es dictadura ideológica”, dice @matiasgarciard.

El proyecto de Código Penal pasará ahora al Senado, cámara en la que se podrán introducir modificaciones al texto, que sustituirá al actual código, que data de 1884.