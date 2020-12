$!Roban 14 vacas a ganadero que hace poco perdió ocho más en Dajabón

Un ganadero de La Vigía en Dajabón, denunció que el sábado desaprensivos le robaron 14 vacas desde su finca a la cual penetraron tras violentar las vigas de cierre de los portones, construidos en madera.

Maximiliano Uceta, a quien hace menos de dos meses le robaron otras ocho vacas, tiene su finca vacía, porque ya no le queda ganado, lo que desata su ira al advertir que si las autoridades no autorizan la búsqueda de sus animales, que presume fueron cruzados hacia Haití, ‘’provocará una masacre’’, mientras sostiene un arma larga que cuelga sobre su hombro derecho.

“Nosotros tenemos una situación que ya no aguantamos más. Estamos 'desatao' para 'cualesquier' cosa. En tiempo atrás me llevaron 8, ahora me llevaron 14. Que aparezcan porque si no va a haber un desastre, porque voy a hacer una masacre’’, dijo visiblemente airado, el ganadero.

“ Yo `toy armado, aunque coja treinta años, estoy decidido, me dejaron sin vaca, me dejaron sin el sustento de mi familia’’, denunció Uceta.

Los robos en la frontera incrementan mientras la vigilancia disminuye. El ganadero Martín Ramírez asegura que tiempos atrás, el comandante, para entonces de puesto en la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército en Mao, les habría prometido un incremento y permanencia de la vigilancia en los puntos críticos de la frontera, para evitar el contrabando, especialmente de ganado.

Ramírez asegura que no hay bueyes, caballos ni otro tipo de animales que estén seguros, porque ''todo se lo roban'', provocando una ''hecatombe económica'' que deja a los ganaderos sin su materia prima para producir.

Aseguró que la mafia conformada por delincuentes haitianos, hace componendas con dominicanos, quienes se alían para apropiarse del ganado, mientras los hombres y mujeres del campo se sienten atados de manos, sin ayuda.