Rolfi Ferreira reitera que disparó contra David Ortiz por “confusión”

El joven Rolfi Ferreira Cruz (alias Sandy y/o Brayan), acusado de disparar contra David Ortiz, el pasado 9 de junio, insiste en declarar que el atentado fue una confusión por la ropa que llevaba puesta el expelotero de Grandes Ligas.

Este viernes se le conoce medidas de coerción junto a otros involucrados en el hecho. Mientras era conducido a la sala de audiencias aprovechó para reiterar que se trató de una “confusión”.

“Pido disculpas, fue una confusión, no era a David, no lo reconocí, todo fue una confusión. Solo me enseñaron la ropa de a quién iba a disparar”, dijo Rolfi Ferreyras, en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, donde se celebra la audiencia.

El imputado fue reconocido por dominicanos en Estados Unidos, quienes aseguraron que junto al prófugo Luis Alfredo Rivas Clase (El Cirujano), en Paterson, Nueva Jersey, aterrorizaban vecindarios, disparando con pistolas al aire, rompiendo paredes y vidrieras de negocios, carros y objetos.

Además, diarios estadounidenses, publicaron que ambos fueron buscados por asaltos a mano armada.

Este viernes se le conoce a Sandy medidas de coerción junto a Ciprián Lebrón y Carlos Rafael Álvarez, quienes supuestamente planificaron el atentado desde la cárcel del 15 de Azua; Lanny EstEfanny Pérez Reyes, esposa de Rolfis Ferreyras Cruz; Joel Rodríguez de la Cruz (Calamardo), Porfirio Ayendi Dechamps Vásquez (Nene), Reynaldo Rodríguez Valenzuela, Oliver Moisés Mirabal y Eddy Vladimir Féliz García (El Nata), por atentar contra la vida del expelotero David Ortiz.