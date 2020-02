$!Rusia dice que Israel casi derribó avión comercial en Siria

Konashenkov no identificó la aerolínea ni el número de vuelo. Solo dijo que era un A irbus 320 proveniente de Teherán q ue 'estuvo a punto de entrar a la zona de fuego mortífero de misiles antiaéreos y artillería'.

El Ministerio de Defensa ruso dijo este viernes que las fuerzas israelíes casi derribaron un avión de pasajeros en Siria al lanzar misiles a los suburbios de Damasco el día anterior. Un vocero del primer ministro israelí no respondió a un pedido de declaraciones. Israel casi nunca reconoce sus ataques en Siria.

El avión tuvo que aterrizar de emergencia en la base aérea Hmeimeem, unos 300 kilómetros al norte de Damasco, que es operada por las fuerzas armadas rusas.

The Associated Press no pudo verificar en forma independiente las denuncias rusas.

FlightRadar24, un sitio web que rastrea el tráfico aéreo, mostró el vuelo 514 de la aerolínea siria Chaim Wings, un Airbus 320-211, partiendo de Najaf a la 1:07 de la mañana del jueves hora local. El registro muestra que se aproximaba a Damasco una hora después, antes de desviar su rumbo hacia el norte. Aparentemente aterrizó en Hmeimeem o sus alrededores media hora después. Flightradar24 dice que se desconocen la hora de arribo y el destino.

La aerolínea no hizo declaraciones de inmediato.

En su comunicado, Rusia acusó a Israel de poner en peligro las 'vidas de cientos de civiles inocentes'.

'El tráfico aéreo previsto en el espacio aéreo sirio, como en todo el mundo, tiene lugar a alturas de vuelo conocidas y es detectado claramente por el radar de Israel', dijo Konashenkov.