$!Salud Pública cierra clínica estética por incumplir normas para operar

El Ministerio de Salud Pública informó este martes que, través de la Dirección de Habilitación y en coordinación con el Ministerio Público, procedió al cierre del Centro Dreams Body Clinic and Spa, por incumplir con los requisitos establecidos en la Ley General de Salud 42-01 y el reglamento 11-38 de habilitación y acreditación para operar.

El centro, ubicado en la Gustavo Mejía Ricart, esquina Agustín Lara, en el ensanche Piantini, propiedad de Franklin Polanco, presentó problemas en la infraestructura física. No tenía laboratorio clínico, ni unidad de cuidados intensivos y no se almacenaban los medicamentos ni utensilios quirúrgicos de una manera adecuada, indicó la entidad de salud en una publicación en Twitter.

Además, los equipos médicos no estaban en condiciones óptimas para su uso; no tenían autoclave para la esterilización de instrumentos quirúrgicos; carecía de estación de enfermería; utilizaban medicamentos vencidos y no cumplían con el protocolo de desechos biológicos, precisó Salud Pública.

Asimismo, en la parte trasera del establecimiento se encontró una piscina con criaderos de vectores, y una nevera como depósito de medicamentos cargados en jeringuilla para su uso, junto a alimentos, así como una pinta de sangre B+, en una nevera no apta para guardar material biológico.