Salud Pública continúa operativos contra el COVID en barrios del Distrito Nacional

Gente agradecida

Durante los operativos en estos barrios los residentes manifestaron estar satisfechos con las autoridades que han implementado estas acciones en los barrios pobres.

“A mí me atendieron muy rápido. Yo vine a hacerme la prueba porque en el callejón por donde yo vivo hay personas contagiadas y eso me tenía asustada, porque yo soy una mujer que sufre de los pulmones y me estaban doliendo. Me estaba doliendo la cabeza... Por eso vine a hacerme la prueba”, dijo Carmen Rodríguez, residente en Cristo Rey.

Durante los operativos se observó largas filas de personas para entrar a las unidades móviles de salud, en donde el personal médico le tomaba muestra de sangre y procesaba las pruebas rápidas.