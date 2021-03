$!Salud Pública y Conape asisten a señora de 73 años que necesita ayuda médica

Personal de Salud Pública y del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) visitaron esta mañana en el barrio Landia del municipio Los Alcarrizos a la señora de 73 años con complicaciones de salud graves por diabetes para atender el reclamo de asistencia sanitaria que publicó Diario Libre este sábado.

Ana Julia Jiménez, quien ha permanecido en cama cinco años, luego de que se le agravaran varias heridas en su cuerpo por la diabetes que padece, fue trasladada al Hospital General Doctor Vinicio Calventi, donde se quedó ingresada.

Jiménez no tiene hijos ni pensión para cubrir sus necesidades básicas, por eso solicitaba ayuda para comprar alimentos y medicamentos. Recibe la asistencia de un sobrino y de sus vecinos que le llevan diariamente la comida. Sin embargo, hasta el momento, no tenía asistencia médica.

Las heridas en la mano y en el pie izquierdo que se extendieron gravemente impidiendo la movilidad de la señora, suponen la urgencia principal en cuestión de salud.

“Tengo la mano echada a perder de la azúcar y en ese pie me mordió no sé si fue un ratón o un perrito chihuahua. Yo sé que amanecí con un dedo botando sangre. Me operaron y después de eso no volví a caminar más. Tengo cinco años inválida”, comentó Jiménez el sábado a Diario Libre.

Ayuda social

Los miembros de la Fundación Soldados de Dios que contactaron a este periódico para hacer el llamado de atención a las autoridades sanitarias, acompañaron a Jiménez durante la visita de Salud Pública para continuar dando seguimiento a su caso.

La presidenta de la fundación, Nieve Polanco, informó a Diario Libre que ahora su organización trabaja para remodelar la casa de la señora y así mejorar sus condiciones de vida.

“Conape y Salud Pública ya nos dieron respuesta, acabamos de dejar a la señora ingresada y ahora vamos a aprovechar para arreglarle la casa”, comentó.

La vivienda de Jiménez es una construcción pequeña de dos habitaciones continuas y un baño que se inunda cada vez que llueve o pasa agua por la acera del frente, debido a que el desagüe desemboca en la entrada.