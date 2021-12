El 25 de diciembre es el día más agitado en el Darío Contreras

El director del hospital Darío Contreras, doctor César Roque, asegura que el centro traumatológico está “más que preparado” para recibir a los pacientes, cuyo número suele incrementarse durante las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo.

“El hospital Darío Contreras tomó previsiones y tenemos el inventario en nuestros almacenes de insumos a full capacidad. No tenemos déficit en ningún renglón. Los servicios fueron fortalecidos casi al doble y tenemos una disponibilidad de 282 camas”, afirmó el galeno.

“Estamos preparados. El hospital consta con 12 quirófanos, habilitados todos. Es una institución de servicio donde no hay cobros por los servicios. Nosotros tenemos rayos X, imagenología, sonografía y resonancia completamente gratis. El paciente cuando se va de alta no paga un centavo y no tiene deudas", precisó.

“Aquí no se pregunta si el paciente tiene seguro, se atiende primero y luego se pregunta”.

Estadísticamente, el 25 de diciembre es la fecha en la que el hospital recibe la mayor cantidad de pacientes, seguida del Día de las Madres.

“Aunque usted no lo crea, los días más difíciles y más laboriosos en el Darío Contreras son los 25 de diciembre y el Día de las Madres y en el día a día, el domingo”, afirmó Roque.

El ortopeda cataloga como curiosa esta última situación, ya que se intuye que el domingo debería ser un día tranquilo, de preparación a la nueva semana que se inicia.

“Si tú ves 200 (pacientes), el domingo se te puede meter en 300, que se supone que es el día que tú te acuestas temprano porque al otro día tú tienes trabajo, pero no es así”

Para el feriado navideño del año 2020, el galeno recuerda que se recibieron 380 pacientes, cuando el número habitual ronda los 200.

“El Servicio Nacional de Salud no ha escatimado recursos con el Darío Contreras”, añadió Roque.

“Estamos preparados para lo que venga, aunque siempre viene, no hay expectativa”, dijo en tono jocoso, dando a entender que conoce perfectamente el ritmo de trabajo que le espera a los 206 médicos y 416 enfermeras que conforman la cartera de servicio del centro hospitalario.